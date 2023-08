Dois russos detidos na Polônia por divulgação de propaganda da milícia Wagner

A- A+

A Polônia anunciou a detenção de dois cidadãos russos que estavam "distribuindo material de propaganda do grupo Wagner" em Varsóvia e Cracóvia, as duas maiores cidades do país.

"Ambos foram acusados de espionagem e detidos", escreveu na rede X (antes Twitter) o ministro do Interior, Mariusz Kaminski.

O ministro não revelou detalhes sobre os detidos.

A Polônia fez um alerta recente contra possíveis provocações do grupo mercenário russo, que atualmente se concentra na vizinha Belarus, e anunciou que aumentaria a presença de suas tropas na fronteira, para até 10 mil soldados.

A imprensa polonesa noticiou na semana passada a presença no país de adesivos com o logotipo do grupo Wagner e de frases em inglês como "Estamos aqui, junte-se a nós". Também havia códigos QR com o link para um site russo sobre o grupo miliciano.

De acordo com o jornal Gazeta Wyborcza, os moradores de Varsóvia e Cracóvia informaram a polícia sobre os adesivos.

O ministério do Interior não explicou se as detenções estavam relacionadas com a distribuição dos adesivos.

Veja também

ELEIÇÕES NA ARGENTINA Milei, Bullrich e Massa: quem são os candidatos que disputarão a Presidência da Argentina