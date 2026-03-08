Dom, 08 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Dois soldados israelenses morrem em combate no sul do Líbano

São as primeiras baixas registradas entre os militares do país desde o início, em 2 de março, da ofensiva contra a milícia pró-iraniana Hezbollah no país vizinho

Reportar Erro
Israel ataca subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, no LíbanoIsrael ataca subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, no Líbano - Foto por IBRAHIM AMRO / AFP

O Exército israelense anunciou neste domingo (8) a morte de dois soldados durante combates no sul do Líbano, as primeiras baixas registradas entre os militares do país desde o início, em 2 de março, da ofensiva contra a milícia pró-iraniana Hezbollah no país vizinho.

Leia também

• EUA e Israel atacaram depósito de petróleo em Teerã, diz imprensa iraniana

• Israel diz que controla espaço aéreo de Teerã e promete novos ataques

• Israel afirma que atingiu 16 aviões da unidade de elite iraniana em Teerã

Um sargento de 38 anos morreu "no sul do Líbano", afirma um comunicado, que menciona, sem revelar detalhes, o falecimento de "outro soldado" na mesma operação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter