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FAMÍLIA REAL Dois suspeitos de roubo em residência do príncipe William e da princesa Kate são detidos A polícia de Norfolk esclareceu, em um comunicado, que o imóvel estava desocupado no momento do ocorrido

A polícia britânica informou, nesta terça-feira (24), a detenção de dois homens suspeitos de "invasão de propriedade" em uma das residências do príncipe William e da princesa Kate Middleton, situada no condado rural de Norfolk (leste da Inglaterra).

A polícia de Norfolk esclareceu, em um comunicado, que o imóvel estava desocupado no momento do ocorrido.

Os dois homens foram presos "na própria propriedade" por agentes que haviam recebido, na segunda-feira à noite, um alerta sobre uma "atividade suspeita" em um local situado dentro da residência privada de Sandringham, propriedade do rei Charles III, informou a polícia local em um comunicado.

A polícia detalhou, em sua nota, que recebeu o alerta "pouco antes das 18h00" (horário local, 15h00 no horário de Brasília) de segunda-feira.

"Os agentes se deslocaram ao local e mobilizaram recursos especializados, incluindo cães policiais, drones e um helicóptero da unidade aérea da polícia nacional, para auxiliar nas buscas", indicou a polícia.

Pouco antes do anúncio oficial da detenção dos dois suspeitos, os jornais The Sun e The Daily Telegraph informaram sobre uma busca em Anmer Hall, uma mansão de dez quartos pertencente ao herdeiro do trono, situada na propriedade privada de Sandringham, que pertence ao rei Charles III.

Segundo informações publicadas pela imprensa britânica, William, Kate e seus três filhos estavam em Forest Lodge, sua residência principal em Windsor, no sudeste da Inglaterra, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.

A Casa Real britânica ainda não se manifestou, após ser consultada pela AFP

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