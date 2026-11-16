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ÁFRICA Dois tiroteios em massa no mesmo dia deixam ao menos 17 mortos na África do Sul Ainda não foram esclarecidos os motivos dos crimes, segundo a polícia

Pelo menos 17 pessoas foram mortas em dois tiroteios em massa ocorridos no mesmo dia na África do Sul. Segundo a polícia informou nesta segunda-feira, 16, ainda não foram esclarecidos os motivos dos crimes, que foram registrados em locais distantes cerca de 530 quilômetros um do outro.

Oito pessoas foram encontradas mortas dentro de um veículo em Sweetwaters, nos arredores da cidade de Pietermaritzburg. A polícia informou que, de imediato, não foi possível identificar as vítimas nem quaisquer suspeitos do ataque, ocorrido no domingo, 15.

Nove pessoas foram encontradas mortas, com ferimentos a bala, dentro de um barraco em um assentamento informal chamado Jeffsville, próximo a Pretória, capital da África do Sul. O tiroteio teria ocorrido na noite de domingo, e nenhuma prisão foi feita até o momento.

O caso de Jeffsville está sendo investigado pela unidade especializada em crimes graves e violentos - que abrange homicídios e roubos - na província de Gauteng.

O incidente teria ocorrido entre 22h e 23h, pelo horário local, informou a polícia.

"A polícia foi acionada por volta das 7h30 desta manhã [segunda-feira, 16], também pelo horário local. Ao chegarem ao ponto da ocorrência, os agentes encontraram os corpos de nove pessoas - seis homens e três mulheres - dentro de um barraco de quatro cômodos; todos apresentavam ferimentos por arma de fogo", informou a porta-voz da polícia, Brenda Muridili.

O comissário de polícia de Gauteng, Tommy Mthombeni, afirmou que os assassinatos podem estar relacionados a um tiroteio ocorrido no ano passado em um assentamento informal próximo, em Saulsville, no qual 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.

Ele acrescentou que uma das vítimas fatais era considerada uma "pessoa de interesse" na investigação daquele tiroteio em Saulsville.

"Não podemos descartar a possibilidade de que os casos estejam conectados e que, possivelmente, tenha se tratado de um ato de retaliação", disse Mthombeni.

Casos registrados anteriormente

No caso de Saulsville, no ano passado, Mthombeni informou que a polícia obteve um avanço nas investigações e prendeu um suspeito, que se acredita ser um dos autores dos disparos em massa.

O governador da província de Gauteng, Panyaza Lesufi, que visitou o local do crime com a polícia na segunda-feira, afirmou que o governo provincial está coordenando ações com outros departamentos estaduais para apoiar a polícia nas investigações de crimes semelhantes que vêm ocorrendo na província - a qual inclui a cidade de Johanesburgo.

Em relação ao tiroteio em Pietermaritzburg, o porta-voz da polícia, Robert Netshiunda, disse que algumas famílias entraram em contato para ajudar na identificação das vítimas, mas que isso ainda não foi confirmado. "Ainda é muito cedo para determinar qual teria sido a motivação ou quem estaria por trás do ataque, uma vez que ainda não identificamos as vítimas", declarou Netshiunda.

Vários episódios de tiroteios em massa, ligados a grupos criminosos, ocorreram no último ano

Em setembro, três homens armados invadiram uma casa modesta em um bairro carente, próximo à cidade litorânea de Durban, e abriram fogo contra pessoas que participavam de uma festa. Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo uma mulher grávida.

No mesmo mês, 17 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas quando homens armados com fuzis AK-47 invadiram um bar; eles abriram fogo contra os frequentadores que estavam na parte externa, antes de entrarem no estabelecimento e continuarem os disparos.

Em junho, vários atiradores mataram 12 pessoas em um bairro pobre de Johanesburgo, em um ataque que a polícia associou a grupos criminosos. Também em junho deste ano, um grupo armado abriu fogo em outro bairro pobre da mesma cidade, matando 12 pessoas e ferindo pelo menos nove, antes de fugir em uma van.

Mthombeni informou que a polícia prendeu três pessoas por esse tiroteio. As autoridades acreditam que o episódio esteja ligado a disputas territoriais entre grupos rivais envolvidos em mineração ilegal.

Doze meses atrás, em dezembro, dois tiroteios em massa - ocorridos com um intervalo de duas semanas entre si - deixaram 21 mortos. Esses ataques também foram perpetrados por vários atiradores.

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