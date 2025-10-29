A- A+

Região Metropolitana do Recife Dois veículos pegam fogo no mesmo dia na BR-232, a 100 metros de distância; não houve feridos Por causa dos incêndios, a rodovia ficou parcialmente interditada

Um caminhão e um carro pegaram fogo a cerca de 100 metros de distância, em um intervalo de menos de seis horas, nessa terça-feira (28), no quilômetro 11 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Apesar da proximidade de local e horário dos incidentes, não há relação entre ambos.



O primeiro caso aconteceu por volta das 13h. Um caminhão foi tomado por chamas no bairro do Curado, em Jaboatão. A PRF informou que o motorista seguia pela rodovia quando avistou fumaça saindo do veículo.



O condutor parou no acostamento e desembarcou, não ficando ferido.

Incêndio atingiu caminhão no início da tarde da terça-feira (28) | Foto: PRF/Divulgação

O fogo se alastrou pela cabine do caminhão, mas foi apagado rapidamente.

A rodovia ficou parcialmente fechada no sentido Interior, onde o incidente aconteceu, sendo totalmente liberada por volta das 18h, quando o veículo foi retirado do local.



Outro incidente

Mais tarde, por volta das 18h30, a cerca de 100 metros de onde o primeiro caso aconteceu, um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído também no quilômetro 11 da BR-232.

Acidente aconteceu na noite da terça (28) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro conseguiu sair do veículo a tempo e não ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu contar as chamas.

Por causa do incêndio, a rodovia ficou parcialmente interditada, sendo liberada somente às 22h45.

