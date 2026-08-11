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CATOLICISMO "Dom da Paz": missa em Olinda recorda 27 anos da morte de dom Helder Camara Celebração será realizada em 30 de agosto, na Catedral da Sé, em Olinda, com oração pelo avanço da causa de Beatificação

A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrará uma missa em memória aos 27 anos da morte de dom Helder Camara, em 30 de agosto, um domingo.

A celebração será realizada às 9h, na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda, reunindo fiéis para recordar a trajetória do religioso, que foi arcebispo de Olinda e Recife, e rezar pelo avanço de sua causa de beatificação.

Conhecido popularmente como o “Dom da Paz”, dom Helder Camara dedicou sua vida à evangelização, à defesa da dignidade humana e à promoção da justiça e da solidariedade.

O religioso é lembrado pelo trabalho em favor dos mais pobres e pela atuação na construção de uma sociedade mais fraterna e acolhedora.

A celebração também será um momento de oração pelo reconhecimento da trajetória de fé do sacerdote, atualmente reconhecido pela Igreja Católica como servo de Deus, primeira etapa formal no processo de canonização.

Memória e legado

A Arquidiocese convida os fiéis a participarem da celebração e a manterem viva a memória e o legado deixado pelo religioso.

A missa solene será realizada 27 anos após a morte de dom Helder, ocorrida em 27 de agosto de 1999.

Dom Helder Camara foi arcebispo de Olinda e Recife entre 1964 e 1985 e se transformou em uma das principais referências da Igreja Católica no Brasil na defesa dos direitos humanos e da justiça social.

A homenagem deste ano tem como lema uma das frases atribuídas ao religioso: “O amor é o perfume das almas.”

Serviço:

Celebração em memória de dom Helder Camara e oração pelo avanço de sua causa de beatificação

Local: Catedral de São Salvador do Mundo

Data: Domingo, 30 de agosto

Horário: 9h

Endereço: Rua Bispo Coutinho, 1541 - Carmo, Olinda

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