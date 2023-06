Dom Fernando receberá homenagem na celebração dos 33 anos da Obra de Maria

A- A+

O administrador apostólico de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, será o grande homenageado na celebração que marcará os 33 anos da Comunidade Obra de Maria, no dia 25 de junho, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Saburido, que teve seu pedido de renúncia aceito pelo papa Francisco nesta semana, receberá uma homenagem especial e também presidirá a missa em ação de graças pelo aniversário da comunidade católica, às 14h30.

Será o primeiro grande evento católico em que dom Fernando receberá um tributo pelo seu trabalho à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele dará lugar ao novo líder religioso escolhido pelo papa, dom Paulo Jackson, até então bispo da Diocese de Garanhuns, no Agreste do Estado. Após a missa, padre Fábio de Melo entrará no palco, às 16h30, para apresentar seu novo show.

A celebração da missa contará com a presença de cinco bispos e vários padres de Pernambuco. Além de ser o primeiro evento oficial de despedida de dom Fernando Saburido, a celebração, que será realizada nos dias 24 e 25 de junho, contará com missa também no sábado, pregações, testemunhos de fé e shows nos dois dias de celebração.



No dia 24 de junho, sábado de São João, a programação começa às 9h e segue até as 19h. Padre Edmilson e Padre Roger da Canção Nova presidem as missas e as pregações programadas. O primeiro dia ainda terá o show de encerramento da Irmã Kelly Patrícia, que finaliza o sábado com canções de destaque no mundo católico.



Já o domingo reserva, além de mais pregações da Canção Nova, um dia cheio de música, adoração, testemunhos de fé e a missa em ação de graças. À tarde, um momento será dedicado à primeira homenagem de despedida de dom Fernando Saburido e com a celebração de uma missa. Em seguida, padre Fábio de Melo sobe ao palco para fazer sua apresentação e um show com várias músicas católicas. Ainda se apresentam no domingo os padres-cantores João Carlos e Frei Damião, encerrando a programação. O final das comemorações está previsto para as 19h.

Ingressos

Os ingressos para os dois dias do evento estão sendo vendidos na sede do Condomínio da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata; na Igreja do Espírito Santo, no bairro de Santo Antônio, no Recife; na Loja do Condomínio, na Madalena, no Recife; na bilheteria do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, e na plataforma online do Sympla.

Para quem for a apenas um dia do evento, o ingresso para balcão custa R$ 10 e cadeira inferior, R$ 30. Quem for para os dois dias de evento, terá um desconto: R$ 15 para balcão (que dá direito aos dois dias) e cadeira inferior R$ 50 (para os dois dias).



Comunidade Obra de Maria

A Obra de Maria está presente em 41 países do mundo, na Europa, América do Sul, África e Ásia. Sua maior concentração é na África, em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Costa do Marfim.

O trabalho da comunidade envolve muito além de ações emergenciais de assistência social e tragédias humanitárias decorrentes de enchentes e furacões.

As atividades dos missionários da comunidade católica são permanentes durante todo o ano, com missões e eventos sociais para arrecadar fundos para a manutenção de moradias, alimentação, creches, hospitais, abrigos, escolas, além de administrar os eventos e peregrinações evangelizadores.



Serviço - Aniversário de 33 anos da Comunidade Obra de Maria



Data e horário: 23 e 24 de junho, das 9h às 19h

Local: Teatro Guararapes, no Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda



Ingressos para um dia (sábado ou domingo):

Balcão R$ 10 e cadeiras inferiores R$ 30



Ingressos para dois os dias:

Balcão - R$ 15 e cadeiras inferiores - R$ 50



Locais de venda: Sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata; Igreja do Espírito Santo, no Bairro de Santo Antônio; Loja do Condomínio, na Madalena; bilheteria do Centro de Convenções de Pernambuco e na plataforma online do Sympla.



Telefone para contato: (81) 3048-8050

