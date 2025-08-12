A- A+

Igreja Católica Dom Fernando Saburido celebra 25 anos de ordenação episcopal com missa neste domingo (17) A comemoração do jubileu de prata acontece na Basílica do Sagrado Jesus do Coração, na Boa Vista, a partir das 16h

O arcebispo emérito dom Fernando Saburido, que liderou a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) entre 2009 e 2023, comemora 25 anos da sua ordenação episcopal neste domingo (17).



A celebração do jubileu de prata contará com uma missa às 16h na Basílica do Sagrado Jesus do Coração, na Boa Vista, área central da Capital pernambucana.

O momento ainda terá a presença do atual arcebispo da AOR, dom Paulo Jackson, e será aberta ao público que deseja homenagear o legado de Dom Fernando Saburido.

Dos 25 anos no ministério episcopal, 21 foram exercidos na AOR. De acordo com o arcebispo emérito, “foi um tempo muito bom, de muito trabalho, muitas graças e também de desafios, pelos quais sempre dou graças a Deus”.

“Será uma alegria cumprimentar os amigos neste dia”, disse dom Fernando a respeito da missa que será celebrada neste final de semana.

O vigário geral da Arquidiocese, monsenhor Luciano Brito, disse que dom Fernando "será sempre lembrado como um pastor de escuta, de diálogo, de cuidado com os mais pobres”.

O religioso ainda citou as realizações promovidas durante os 14 anos que dom Fernando Saburido passou à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife.

“São tantas, tantas, mas não posso deixar de citar a criação das Fazendas da Esperança masculina e feminina, a divisão da Arquidiocese em Vicariatos para descentralizar o governo episcopal, a criação de 50 novas paróquias, a realização do Congresso Eucarístico Nacional com a inauguração da Casa do Pão, a restauração e reabertura do Seminário de Olinda, o apoio a projetos sociais como o Movimento Pró-Criança e o Instituto Dom da Paz, além da projeção da Arquidiocese como uma das mais importantes e atuantes na Igreja do Brasil”, falou.

Trajetória

Nascido no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, dom Fernando pertence à Ordem de São Bento e foi ordenado diácono em 1981.



Dois anos depois, em 1983, tornou-se padre no Recife com a benção de dom Hélder Câmara, então arcebispo de Olinda e Recife.

Em relação ao episcopado, Saburido foi nomeado bispo auxiliar de Olinda e Recife em 2000 e bispo na Diocese de Sobral, no Ceará, em 2005, onde passou quase quatro anos. Depois do período distante, ele voltou para a Capital pernambucana em 2009, dessa vez como arcebispo.

Após quase uma década e meia no comando da arquidiocese, dom Fernando Saburido renunciou ao cargo em 2022, aos 75 anos, como orienta o Código do Direito Canônico.

O pedido de renúncia foi aceito pelo então papa Francisco em 2023 e dom Paulo Jackson foi eleito como sucessor.



