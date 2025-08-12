Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Igreja Católica

Dom Fernando Saburido celebra 25 anos de ordenação episcopal com missa neste domingo (17)

A comemoração do jubileu de prata acontece na Basílica do Sagrado Jesus do Coração, na Boa Vista, a partir das 16h

Reportar Erro
Dom Fernando Saburido completa 25 anos de ordenação episcopal com missa neste domingo (17)Dom Fernando Saburido completa 25 anos de ordenação episcopal com missa neste domingo (17) - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O arcebispo emérito dom Fernando Saburido, que liderou a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) entre 2009 e 2023, comemora 25 anos da sua ordenação episcopal neste domingo (17).

A celebração do jubileu de prata contará com uma missa às 16h na Basílica do Sagrado Jesus do Coração, na Boa Vista, área central da Capital pernambucana.

O momento ainda terá a presença do atual arcebispo da AOR, dom Paulo Jackson, e será aberta ao público que deseja homenagear o legado de Dom Fernando Saburido.

Leia também

• Madonna se pronuncia sobre Gaza e faz apelo emocionante ao papa: "antes que seja tarde"

• Papa pede que dom Orani Tempesta permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos

• O que disse o papa Leão XIV sobre o pedido de renúncia de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio

Dos 25 anos no ministério episcopal, 21 foram exercidos na AOR. De acordo com o arcebispo emérito, “foi um tempo muito bom, de muito trabalho, muitas graças e também de desafios, pelos quais sempre dou graças a Deus”. 

“Será uma alegria cumprimentar os amigos neste dia”, disse dom Fernando a respeito da missa que será celebrada neste final de semana.

O vigário geral da Arquidiocese, monsenhor Luciano Brito, disse que dom Fernando "será sempre lembrado como um pastor de escuta, de diálogo, de cuidado com os mais pobres”.

O religioso ainda citou as realizações promovidas durante os 14 anos que dom Fernando Saburido passou à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife.

“São tantas, tantas, mas não posso deixar de citar a criação das Fazendas da Esperança masculina e feminina, a divisão da Arquidiocese em Vicariatos para descentralizar o governo episcopal, a criação de 50 novas paróquias, a realização do Congresso Eucarístico Nacional com a inauguração da Casa do Pão, a restauração e reabertura do Seminário de Olinda, o apoio a projetos sociais como o Movimento Pró-Criança e o Instituto Dom da Paz, além da projeção da Arquidiocese como uma das mais importantes e atuantes na Igreja do Brasil”, falou.

Trajetória
Nascido no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, dom Fernando pertence à Ordem de São Bento e foi ordenado diácono em 1981.

Dois anos depois, em 1983, tornou-se padre no Recife com a benção de dom Hélder Câmara, então arcebispo de Olinda e Recife.

Em relação ao episcopado, Saburido foi nomeado bispo auxiliar de Olinda e Recife em 2000 e bispo na Diocese de Sobral, no Ceará, em 2005, onde passou quase quatro anos. Depois do período distante, ele voltou para a Capital pernambucana em 2009, dessa vez como arcebispo.

Após quase uma década e meia no comando da arquidiocese, dom Fernando Saburido renunciou ao cargo em 2022, aos 75 anos, como orienta o Código do Direito Canônico.

O pedido de renúncia foi aceito pelo então papa Francisco em 2023 e dom Paulo Jackson foi eleito como sucessor.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter