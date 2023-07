Dom Fernando Saburido celebra missa em comemoração aos 30 anos do Pró-Criança

A- A+

Muita emoção e fé marcaram a celebração dos 30 anos do Movimento Pró-Criança, na manhã desta quinta-feira (27). O acerbispo Dom Fernando Saburido celebrou a Missa de Ação de Graças na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja dos Salesianos. A entidade sem fins lucrativos é vinculada à Arquidiocese de Olinda e Recife.

Diretor-presidente e co-fundador da instituição, Paulo Barbosa conta a emoção de estar celebrando os 30 anos do Movimento. “São três décadas de solidariedade, de apoio à crianças e adolescentes, principalmente àqueles mais vulneráveis. Então nós nos sentimos muito satisfeitos e gostaríamos de dizer que, se pudermos continuar fazendo esse trabalho, nós faremos. Esse trabalho é uma missão", explica.

Dom Fernando Saburido, acerbispo de Olinda e Recife, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição. "O Pró-Criança veio para fazer a diferença. Veio para resgatar crianças e jovens vulneráveis para uma vida digna, oferecendo educação, cultura... para que crianças e jovens possam se reencontrar em vários aspectos, pessoalmente ou profissionalmente", comentou.

Atuando majoritariamente em prol de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, a ONG apoiou, ao longo desses 30 anos, aproximadamente 50 mil pessoas, que foram beneficiadas por diversas ações sociais, como aulas de informática, robótica, artes visuais, instrumentos de cordas, judô e canto coral.

As ações do Pró-Criança são promovidas nas suas três unidades, localizadas no bairro dos Coelhos e no Bairro do Recife, ambas na capital do Estado, e no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

