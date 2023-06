A- A+

A Comunidade Obra de Maria comemora, neste final de semana, seus 33 anos de atuação. Com uma celebração que teve, desde o sábado (24), missas, shows musicais, entre outras atrações religiosas, a comunidade prestou uma homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, que presidiu, neste domingo (25), uma missa de ação de graças pelo aniversário da Obra de Maria.

A homenagem a dom Fernando Saburido, que passou 14 anos à frente da Arquidiocese, contou com a presença de bispos e padres de vários municípios pernambucanos.

“São 14 anos de bençãos. Sou muito feliz por tudo, que com a graça de Deus, tenho realizado. Foram muitos que colaboraram para que isso acontecesse. A igreja de Olinda e Recife tem muita sensibilidade pastoral em todos os aspectos, e isso é motivo de ação de graças. Fico agradecido pelo reconhecimento da Obra de Maria, mas também tenho muito a agradecer à comunidade, que tem colaborado muito conosco, nas atividades sociais. É um grupo forte que faz um bem em todos os lugares onde eles atuam”, disse Saburido.

Dom Fernando Saburido deixou a arquidiocese após ter enviado uma carta de renúncia ao Papa Francisco. A renúncia foi motivada pelo aniversário de 75 anos do religioso. De acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, os bispos que chegam a essa idade devem apresentar a carta de renúncia ao pontífice. Questionado sobre futuras participações em celebrações da Obra de Maria, Dom Fernando afirmou que, mesmo na condição de arcebispo emérito, seguirá celebrando missas do tipo.

“Será a última vez enquanto arcebispo, mas ficarei morando em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e na condição de emérito, certamente vou celebrar outras vezes a Obra de Maria", afirmou.

Os fiéis que compareceram à celebração dos 33 anos da comunidade assistem, neste domingo (25), aos shows do padre Fábio de Melo, um dos principais nomes da música católica brasileira, e do padre João Carlos e Frei Damião Silva.

No sábado (24), dia de São João, os padres Edimilson Lopes e Roger Luiz, da Canção Nova, comandaram os louvores e as celebrações. O primeiro dia de festa também contou com um show da Irmã Kelly Patrícia, que performou canções conhecidas entre o público católico que esteve presente no Teatro Guararapes.

A Obra de Maria

Fundada em 1990 pelos religiosos Gilberto Barbosa e Maria Salomé, a comunidade católica Obra de Maria atua em 41 países de quatro continentes (América do Sul, África, Ásia e Europa), com destaque para países africanos como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Costa do Marfim.

A iniciativa desenvolve ações emergenciais de assistência social e tragédias humanitárias, além de um trabalho contínuo, com missões focadas na manutenção de moradias, alimentação, creches, hospitais, abrigos e escolas localizadas em localidades vulneráveis. A comunidade promove, ainda, retiros, cursos, assistências a dependentes químicos, atividades artísticas e missões.

“Um dia só de festa não dava para comemorar, tivemos a homenagem a dom Fernando Saburido, shows, missas e outras apresentações. A Obra de Maria não existe só para evangelização, nosso olhar, primeiro, é para os pobres. Foi assim que Jesus disse. A Obra está em 24 países da África e nosso trabalho lá é intenso", comentou Gilberto Barbosa, um dos fundadores da Comunidade

