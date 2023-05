A- A+

RELIGIÃO Dom Fernando Saburido visita redação da Folha de Pernambuco e destaca importância da imprensa Visita do Arcebispo de Olinda e Recife é parte das celebrações do 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, visitou a redação da Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (18). A visita aconteceu no contexto das celebrações do 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, data que, no contexto da Igreja Católica, propõe reflexões sobre os desafios da comunicação contemporânea e o papel da imprensa na sociedade.

Durante a visita, o religioso dialogou com os colaboradores da Folha sobre a importância do trabalho da imprensa e as responsabilidades vinculadas ao fazer jornalístico. “Todos os anos temos essa graça de fazer uma peregrinação muito agradável por empresas de comunicação social para vivenciar essas celebrações do Dia Mundial das Comunicações Sociais com os profissionais de imprensa. É uma data que coincide com a solenidade da ascensão de Jesus, que marca a volta ao céu e o envio dos apóstolos em missão”, comentou.

Dom Fernando Saburido explicou, ainda, que as celebrações do Dia das Comunicações se estendem por todo o mundo. Um dos objetivos, segundo ele, é o estreitamento das relações entre a Igreja e a imprensa. “A Igreja, no mundo todo, celebra as comunicações sociais. O papa sempre manda uma mensagem abordando a responsabilidade dos meios de comunicação com a verdade, pedindo para que de fato essas instituições sejam parceiras da Igreja. A gente entende que o nosso público se amplia bastante quando há essa colaboração”.

Em 2023,o Dia Mundial das Comunicações tem como lema “Falar com o coração: ‘Testemunhando a verdade no amor’ (Ef 4,15)”. A referência bíblica conversa com a mensagem do Papa Francisco sobre a data; nela, o pontífice prega a "comunicação cordial" e de "coração a coração".

"Num período da história marcado por polarizações e oposições – de que, infelizmente, nem a comunidade eclesial está imune – o empenho em prol duma comunicação «de coração e braços abertos» não diz respeito exclusivamente aos agentes da informação, mas é responsabilidade de cada um", diz a mensagem do Papa.

Sobre o posicionamento do pontífice, Dom Fernando Saburido destacou o “apelo para que haja um compromisso com a verdade”. “Temos que assumir a verdade em nossas vidas, pois a mentira não leva absolutamente a nada. Muitas pessoas hoje são prejudicadas por fake news, informações mentirosas, que ‘queimam’ imagens”, destacou o arcebispo de Olinda e Recife.

“A imprensa tem um papel fundamental para que de fato haja um jornalismo responsável, verdadeiro, que ajude as pessoas a caminhar bem, seguras de que estão em uma sociedade que se ama, que se protege”, completou.

Saburido convidou, ainda, os fiéis à celebração de uma missa especial que abordará a questão das comunicações A missa acontece no próximo domingo (21), às 9h, na Catedral da Sé, em Olinda.



Veja também

Brasil e Japão Lula desembarca no Japão para Cúpula do G7