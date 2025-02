A- A+

chuvas Dom Josivaldo Bezerra visita área que sofreu deslizamento de barreira no Recife Bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife esteve no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, visitou, na tarde desta quinta-feira (6), a área em que sofreu deslizamento de barreira, no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife.

A tragédia vitimou Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e a filha, Nicole Melo de Souza, 23.

"Como Igreja, temos essa responsabilidade, solidariedade de estar ao lado das famílias nesse momento difícil com as famílias e a comunidade. Fazer nossa oração e ver como podemos fazer materialmente através da Arquidiocese em questões de alimento e colchões. A nossa vinda é para trazer não somente orações, mas também ajudar os que foram atingidos", afirmou o bispo, que estava acompanhado do monsenhor Luciano Brito, vigário geral da Arquidiocese.

Recife em alerta laranja

Na tarde desta quinta-feira (6), a Prefeitura do Recife reduziu o nível de alerta da cidade para o estágio laranja. Apesar da queda na classificação de risco, antes em vermelha, a recomendação ainda é de que os cidadãos evitem deslocamentos desnecessários.

Segundo a gestão municipal, o estágio de alerta foi atualizado às 12h40. A mudança aconteceu após a realização de liberação das vias interditadas.

