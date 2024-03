Dom Paulo Jackson celebra missas na primeira Semana Santa como arcebispo de Olinda e Recife

A- A+

Católicos de todas as partes do mundo começam a viver a Semana Santa, a partir deste domingo (24). O período, que se encerra no dia 31 de março, relembra a Paixão de Cristo, desde seus passos, morte e ressurreição. Em 2024, a celebração fica ainda mais especial.

É a primera vez que dom Paulo Jackson ministra missas religiosas da Páscoa como arcebispo de Olinda e Recife. Ele foi empossado ao cargo em agosto do ano passado.

As celebrações que rememoram a vivência piedosa de Jesus, desde o Domingo de Ramos (24), com a entrada triunfal em Jerusalém, até o Domingo de Páscoa (31), onde aconteceu a ressurreição do Filho de Deus.

Durante todos os dias da semana, os religiosos poderão acompanhar os rituais com dom Paulo Jackson, em Olinda. Ele estará no Recife, na quinta-feira (28).

Domingo de Ramos (24)

O dia começa às 8h30, com a Bênção dos Ramos, na Igreja da Misericórdia, na Academia Santa Gertrudes, no Alto da Sé, em Olinda. Em seguida, um cortejo vai em procissão à Catedral do Santíssimo Salvador, onde deve acontecer a Santa Missa, às 9h. O evento é conhecido popularmente como Missa de Ramos, simbolizando a entrada de Jesus em Jerusalém, num burrico.

Quinta-feira Santa (28)

Pela manhã, acontece a Missa dos Santos Óleos, na Catedral de Olinda, às 9h. Cerca de 200 sacerdotes estarão presentes. Nessa celebração, serão consagrados os óleos que serão utilizados nos sacramentos da igreja durante todo o ano.

Às 17h, será relembrada a instituição da Eucaristia, com a Santa Ceia e o Lava-Pés, na Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife. O momento solene traz à memória a última ceia de Jesus com os discípulos, onde ele ofereceu pão e vinho e anunciou que um deles [Judas] o trairia e lhe entregaria à morte. Já o Lava-Pés retrata a passagem em que Cristo purificou os pés dos 12 homens que andavam com ele, deixando claro que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir.

Sexta-feira Santa (29)

O antepenúltimo dia da Semana Santa é marcado com a Adoração da Santa Cruz, às 15h, na Catedral de Olinda. O momento não é chamado de missa porque não há consagração do pão e do vinho – portanto, não se celebra a Eucaristia. Mas o povo comunga as hóstias que foram consagradas no dia anterior.

Sábado Santo (30)

Às 18h, o bispo celebra a Vigília Pascal, no pátio externo da Catedral, onde será montada uma fogueira. O fogo é abençoado e acende-se o Círio Pascal, que representa a Luz de Cristo. Só então o Círio entra na igreja para a celebração. Canta-se o Aleluia (silenciado durante o período da Quaresma) para anunciar a ressurreição de Jesus Cristo.

Domingo de Páscoa (31)

Dom Paulo Jackson celebra a Santa Missa da Páscoa, também na catedral, às 9h. Apesar de ser conhecido por Domingo de Páscoa, este é, na verdade, o “Primeiro” Domingo da Páscoa, já que a Páscoa teve início no sábado à noite, com a ressurreição. O período pascal dura 50 dias (até o domingo de Pentecostes, que este ano será celebrado em 19 de maio).

Outras cerimônias nas paróquias:

Recife

Paróquia São Sebastião

Santa Missa de Ramos às 8h

Procissão de Ramos saindo às 17h do Largo Dom Luiz – próximo à subida do Morro da Conceição, em direção à igreja matriz (Rua Vasco da Gama, 503, Vasco da Gama)

Missa às 18h presidida por Pe. Paulo Dutra

Igarassu

Paróquia dos Santos Cosme e Damião

Procissão Saindo do Convento Santo Antônio seguindo para a Matriz dos Santos Cosme e Damião, onde será celebrada a missa.

Missa às 07h e às 19h, presididas pelo padre Josivan Bezerra

Paulista

Paróquia São Francisco de Assis

Procissão às 7h saindo da Praça Ayrton Sena (Rua Matias de Albuquerque) em direção à matriz de São Francisco (Rua Pedro Américo N° 56 – Vila Torres Galvão)

Missa às 8h presidida por Monsenhor Osvaldo Lopes

