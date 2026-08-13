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SANTA SÉ Dom Paulo Jackson celebra três anos de posse como arcebispo metropolitano de Olinda e Recife Celebração ocorreu durante a Festa de Nossa Senhora da Cabeça, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, nesta quinta-feira (13)

A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou, nesta quinta-feira (13), os três anos de posse e pastoreio de Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa à frente da instituição.

A celebração ocorreu no quinto dia da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, no Centro da capital pernambucana.

A solenidade litúrgica foi conduzida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, ao lado dos concelebrantes Frei Damião Silva, pároco da igreja, e Antônio Sebastião de Oliveira, diácono comunitário.

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Santa Missa foi presidida por Dom Paulo Jackson, reuniu fiéis e marcou os três anos de pastoreio do arcebispo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Durante a celebração, o religioso também destacou a importância do acompanhamento profissional, do perdão e da espiritualidade. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



O evento reuniu fiéis, voluntários do Movimento Pró-Criança, instituição vinculada à arquidiocese, e também contou com a presença de Felipe Alecrim, vereador da Câmara Municipal do Recife que, em 2022, instituiu o Dia do Católico, que ocorre todos os anos, no último domingo de julho, no Clube Internacional do Recife.

"Hoje, com muita alegria, celebro três anos da minha posse como arcebispo de Olinda e Recife, e celebramos também a memória de Santa Dulce dos Pobres, que passou a vida toda doando sua existência ao cuidado dos pobres, deserdados, pessoas sofridas e abandonadas", iniciou o arcebispo metropolitano. "Viemos a esta igreja, da Madre de Deus, para celebrar também a memória de Nossa Senhora da Cabeça, orando por todas as pessoas, para que sejam iluminadas, guiadas pelo Espírito Santo, para que a mente seja protegida, para que sempre haja saúde mental e saúde integral do corpo, do psiquismo e do espírito", completou.

Nesta data, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Dulce dos Pobres, religiosa baiana conhecida como o "Anjo Bom da Bahia", que dedicou a vida ao atendimento de pessoas pobres, enfermas e em situação de vulnerabilidade, dando origem a obras sociais que permanecem em atividade na Bahia até a atualidade.

Nascida em Salvador, em 1914, a freira faleceu em 13 de agosto de 1992 e foi canonizada pelo Papa Francisco em 2019, se tornando a primeira mulher brasileira a ser reconhecida oficialmente como santa pela Igreja Católica.

"Também sou fiel missionário e, hoje, vim celebrar essa festa que é tão bem conduzida pelo Padre Damião Silva, que reúne milhares de fiéis, para poder entregar as suas vidas, as suas histórias a Cristo Jesus através da poderosa intercessão da nossa Mãezinha, a Senhora Virgem da Cabeça", ressaltou Felipe Amorim. "Que ela possa sempre interceder pelas famílias recifenses, possa interceder pelas nossas vidas, para que tenhamos sempre o necessário para seguirmos sendo um instrumento e um canal da graça de Deus nesse mundo", finalizou o vereador municipal.

A celebração litúrgica recordou sua trajetória de fé e dedicação aos mais necessitados, marcada pela defesa da dignidade humana, e integrou a programação da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, que segue até sábado (15), data em que a Igreja Católica celebra a Solenidade da Gloriosa Assunção da Virgem Maria.

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