Recife Dom Paulo Jackson, fala sobre o real significado do Natal ao celebrar a sua primeira Missa do Galo O arcebispo de Olinda e Recife falou sobre os sentimentos que devem tomar conta da humanidade na data

A véspera de Natal, celebrada neste domingo (24), tem roteiro certo para muitas famílias pernambucanas. Mantendo a tradição, o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), localizado no bairro do Derby, na área central do Recife, recebeu, nesta noite, a tradicional Missa do Galo.

A celebração religiosa foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que assumiu a arquidiocese em agosto deste ano. Essa é a primeira vez que o religioso conduz a celebração, uma das principais do calendário católico.

Em entrevista à imprensa, dom Paulo Jackson lembrou que o Natal não deve ser marcado pelo consumismo, mas por sentimentos de amor ao próximo, empatia, reconciliação e perdão.

“O Natal fundamentalmente é contemplar Jesus na manjedoura e tornar o nosso coração manjedoura para que Cristo nasça em nós. Isso tem a ver também com amor ao próximo, com reconciliação, com perdão, com a construção de um mundo novo e melhor”, disse.

Além da celebração da Missa do Galo, a noite contou com a apresentação do coral do Movimento Pró-Criança e da banda da Polícia Militar de Pernambuco. Os grupos interpretaram canções famosas do período natalino, como “Noite Feliz” e “Jingle Bell Rock".

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra acompanhou as celebrações ao lado do pai, João Lyra Neto, ex-governador do estado. A chefe do Executivo destacou que o Natal é um momento de reflexão, sendo uma época de agradecimento e também de lembrar aqueles que já se foram.

“Nós nos reunimos para agradecer pelas bençãos durante este ano. Mas também para nos lembrar daqueles que se foram mas que deixaram um legado muito forte e a gente tenta representá-los”, comentou.

Ao longo da noite, o público acompanhou atentamente a programação natalina. Dona Grimércia Maria da Silva, de 65 anos, pensionista, foi ao evento acompanhada do marido Ivanildo Luiz da Silva, também de 65 anos, aposentado, e da irmã, Zilvanir Chatelan, 54, cuidadora de idosos.

“O Natal representa o nascimento de Jesus Cristo, porque sem ele nós não somos nada. Ele que dá paz para a gente, dá vida, conforta”, frisou Grimércia.

Moradores do Recife, essa foi a primeira vez que ela e o marido acompanharam a Missa do Galo. “Esse é o primeiro ano que a gente vem aqui. E espero que o próximo ano seja bom para todo mundo, seja de muita paz”, pediu Ivanildo.

De férias no Brasil, Zilvanir, que atualmente mora na Suíça, também acompanhou a celebração pela primeira vez. Para 2024, os desejos da recifense é de que o novo ano chegue trazendo paz para os países que estão em guerra.

“O desejo é que melhore 100%, que tenhamos mais trabalho, menos violência. Mais respeito com as mulheres, com as crianças, com os idosos, e que tenha mais paz no mundo e acabem com essas guerras”, ressaltou.

A aposentada Maria da Saúde, de 70 anos, também pediu um ano de mais saúde e paz. Ela faz questão de todos os anos prestigiar a Missa do Galo.

“Para mim o Natal é muito importante. Todos os anos eu venho para o Quartel do Derby, não perco a missa”, contou.

