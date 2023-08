Dom Paulo Jackson toma posse, neste domingo (13), como novo arcebispo de Olinda e Recife

A- A+

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) ganha um novo arcebispo neste domingo (13). Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza tomará posse em cerimônia com expectativa de público de 12 mil pessoas no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana. Ele assume o lugar que durante 14 anos foi ocupado por dom Fernando Saburido.

Paróquias e comunidades de toda a AOR organizam excursões com vários ônibus lotados de fiéis para o Geraldão. Os portões serão abertos ao meio-dia e, a partir das 14h, o padre Damião Silva irá conduzir um momento de louvor e oração para os presentes.

A cerimônia tem início marcado para 15h e, além dos fiéis, sacerdotes, diáconos, seminaristas e religiosos e religiosas, também irá reunir a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o prefeito do Recife, João Campos, e bispos do regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

No início, dom Paulo Jackson, que passou a semana em retiro espiritual, será recebido no portão principal do Geraldão pelo colégio de consultores arquidiocesano. Na sequência, partem em direção ao interior do ginásio. O novo arcebispo irá saudar as pessoas presentes e depois segue para se paramentar — que é o ato de colocar as vestes litúrgicas. Por volta das 16h, terá início, de fato, a Santa Missa.

Além do rito tradicional de uma celebração, com leituras da Bíblia e a consagração da Eucaristia, haverá, antes do início, a leitura das letras apostólicas feita pelo chanceler da Arquidiocese. Posteriormente, dom Fernando Saburido irá entregar o báculo, objeto litúrgico que representa a missão de liderança de um bispo, a dom Paulo Jackson, que será conduzido à cátedra, de onde o novo arcebispo iniciará oficialmente a missa.

Depois da missa, serão proferidos discursos do presidente da CNBB, dom Jaime Spengler; um padre para representar todo o clero; um religioso; uma família; e um leigo, além da governadora Raquel Lyra e do prefeito do Recife, João Campos. Segundo a Arquidiocese, é esperado que a cerimônia se encerre por volta das 18h, tendo três horas de duração.

Para Rosália Rocha Valença, que frequenta a Paróquia Assunção de Maria, em Olinda, o momento é de grande alegria, mas também de grande saudade. "Chega dom Paulo Jackson e se vai dom Fernando Saburido, dois grandes pastores. As expectativas são as melhores, tanto para o rito de posse e primeira celebração eucarística dele como arcebispo, quanto para a sua caminhada junto à AOR e o povo", afirmou.

Ela diz também que o momento da posse está sendo preparado com zelo e carinho por todos os envolvidos. "Para que seja um momento especial de acolhida e primeiro contato do pastor com seu rebanho. Eu me sinto honrada por estar fazendo parte desse serviço, como responsável pelos voluntários leigos de nossa paróquia, em um evento tão importante para a nossa Arquidiocese", acrescentou Rosália, dizendo que a experiência de dom Paulo irá ajudar na missão que se inicia.

"Um homem firme, porém acessível e acolhedor, para o qual tenho as melhores expectativas. Não deixaremos de ser extremamente gratos aos anos de caminhada com dom Fernando Saburido, tanto em seu tempo de auxiliar, quanto nesses 14 anos como arcebispo dessa Arquidiocese, tão antiga e tão atuante na vida da Igreja e da sociedade", finalizou.

A TV Evangelizar, canal católico ligado ao padre Reginaldo Manzotti, fará a transmissão da celebração para todo o Brasil. No Recife e Região Metropolitana, a emissora pode ser sintonizada no canal 47.1 da televisão aberta.

Renúncia e novo bispo

Dom Fernando Saburido apresentou a sua carta de renúncia ao papa Francisco em junho do ano passado, ao completar 75 anos. O Código de Direito Canônico da Igreja Católica prevê que os bispos deixem o cargo nessa idade. O pedido então é acolhido pelo pontífice, que posteriormente nomeia o sucessor. Paraibano de São José de Espinharas, dom Paulo Jackson foi nomeado pelo papa em 14 de junho. Ele, até então, era bispo da diocese de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, e é segundo-vice-presidente da CNBB.

