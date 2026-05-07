Dom Paulo Jackson visita áreas afetadas pelas chuvas em Tejipió e Coqueiral
O arcebispo de Olinda e Recife esteve acompanhado dos bispos auxiliares e representantes da Cáritas Brasileira Regional NE2; a visita foi encerrada na Igreja Batista em Coqueiral que realiza um trabalho de apoio aos moradores da comunidade local
O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, visitou áreas afetadas pelas chuvas nos bairros de Tejipió e Coqueiral, na Zona Oeste do Recife.
A visita paroquial ocorreu nesta quinta-feira (7), sendo acompanhada por representantes da Cáritas Arquidiocesana, Cáritas Brasileira Regional NE2 e dos bispos auxiliares, dom Josivaldo e dom Nereudo, para reforçar o apoio às famílias atingidas pelas chuvas.
Durante a passagem pelo local, o arcebispo de Olinda e Recife se reuniu com moradores para ouvir de perto os relatos dessas famílias atingidas, identificar necessidades urgentes e manifestar solidariedade diante dos impactos causados pelas fortes chuvas.
Segundo o bispo, a visita reforça a presença da Igreja junto às populações mais vulneráveis neste momento de emergência.
“Depois das enchentes, fica o lixo e muitas casas destruídas. Não somente as casas, mas as vidas das famílias. A primeira palavra é solidariedade. Oração por esta situação e pelas famílias que perderam tudo. Muitas estão desesperadas”, iniciou o arcebispo que reforçou a responsabilidade das autoridades.
“A segunda palavra é responsabilidade. Nossa, cidadãos e cidadãs, sobretudo com o lixo. E também responsabilidade dos poderes públicos, para que com políticas públicas efetivas, possam construir um mundo novo. Além disso, é preciso que nós, enquanto Igreja Católica, também tenhamos a força de chegar juntos para ajudar tantas famílias a se reconstruírem”, completou o religioso.
Na visão da secretária regional da Cáritas Brasileira Regional NE2, Neilda Pereira da Silva, é fundamental conhecer o cenário que as pessoas estão passando para construir formas de ajudar.
“Estar aqui hoje significa conhecer essa realidade, ver a situação das famílias, ouvi-las e mobilizar nossos parceiros e voluntários para que as necessidades básicas sejam atendidas. Estamos falando de uma realidade que não muda e todos os anos a gente precisa vir enquanto Igreja para de fato socorrer”, afirmou.
Uma das moradoras visitadas pelos representantes da Igreja Católica foi Cristiane Maria do Nascimento, moradora de Tejipió há 50 anos. A área sempre é afetada pelas chuvas.
“Eu não saio porque não tenho para onde ir. Eu não vou pagar uma casa tendo o meu cantinho”, disse Cristiane, que mora com a filha no local.
- Visita do arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson às áreas afetadas pelas chuvas. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Visita do arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson à casa de Cristiane Maria do Nascimento. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Momento de oração com o pastor José Marcos da Silva. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Trabalho de auxílio à comunidade realizado pela Igreja Batista em Coqueiral. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
União
Ao final da visita, o arcebispo dom Paulo Jackson e os bispos auxiliares foram até a Igreja Batista em Coqueiral para conhecer a atuação do pastor José Marcos da Silva, que há mais de 20 anos presta apoio à população local em situações emergenciais.
O pastor apresentou o trabalho de apoio à comunidade que teve mais de 600 famílias assistidas desde o início das chuvas na última semana.
A Igreja Batista em Coqueiral atua tanto no abrigamento e socorro das pessoas afetadas pelas chuvas, auxílio de comida preparada nos primeiros dias e apoio para o retorno às moradias com entregas de colchões e cestas básicas.
Após uma conversa, o arcebispo dom Paulo Jackson fez uma oração junto ao pastor José Marcos da Silva.
“Observo que a igreja sempre se desune por causa de doutrina. E só tem uma coisa que une, que é o caído, a pessoa caída. A vinda deles mostra que nós estamos unidos em torno do caído. Seria bom que um exemplo como esse fosse sempre estendido, para ver se a igreja de Jesus na terra voltasse a ser uma novamente”, ressaltou o pastor.