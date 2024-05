A- A+

Dia das Comunicações Sociais Dom Paulo Jackson visita, pela primeira vez, a Folha e destaca a importância do jornalismo "humano" A visita fez parte das celebrações do 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que propõe reflexões sobre os desafios da comunicação contemporânea e o papel da imprensa na sociedade

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, visitou, pela primeira vez, a redação da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (7). A visita se deu por causa das celebrações do 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, data que propõe reflexões sobre os desafios da comunicação contemporânea e o papel da imprensa na sociedade.

Durante a visita, o religioso dialogou com os jornalistas e colaboradores da Folha sobre a importância do trabalho humano e da responsabilidade com a veracidade das informações, vinculadas ao fazer jornalístico.

Em 2024, o Dia Mundial das Comunicações Sociais tem como lema "Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração: Para uma comunicação plenamente humana". Um tema considerado pela igreja, de acordo com o arcebispo, como de extrema importância em tempos de propagação do uso da Inteligência Artificial (IA); usada para criação e propagação de informações ao redor do mundo.

"Este ano, o papa Francisco quis escrever sobre um tema de fronteira, que é a Inteligência artificial. Ele está bastante antenado com as coisas, e ao mesmo tempo preocupado; vendo a riqueza que é tudo isso, mas vendo também para onde vai a comunicação e o respeito pela ética. Se fake news já provocam tantos problemas, imagine uma inteligência artificial utilizada de modo equivocado", explicou o religioso.

O arcebispo ecplicou ainda quea importância desta data representa a atenção do Papa às comunicações, que a cada ano, ao propor um tema para reflexão, de certo modo aponta um norte para o qual a Igreja deve estar atenta. Além, também, de envidenciar e agradecer sempre pelo trabalho dos profissionais.

"É para termos esse contato com as pessoas concretas que fazem a comunicação. Dar uma bênção, e reafirmar que o trabalho de inocência nesse campo é muito importante, não somente para a igreja, mas para o mundo. E pedir que a comunicação continue sendo a serviço da verdade, da ética, da bondade, do amor e da justiça", concluiu o arcebispo.

Ao final da visita, o sacerdote abençoou a equipe e entregou um exemplar da Bíblia Sagrada; assinado com boas preces para a equipe.

"Vim pela primeira vez aqui para conhecê-los, rezar com vocês e pedir a bênção de Deus. Que nosso Senhor possa ajudá-los, abençoá-los para que sejam felizes, e que esse ambiente de trabalho seja um ambiente verdadeiramente humanizado, sereno, de respeito, diálogo, perdão, reconciliação, e, sobretudo, para que Deus possa abençoar este ambiente", disse dom Paulo Jackson.

