Domingo de Finados movimenta cemitérios da capital pernambucana

O Dia de Finados levou centenas de pessoas aos cinco cemitérios públicos da Região Metropolitana do Recife (RMR), neste domingo (2), para prestar homenagens a entes queridos falecidos e visitar jazigos de personalidades famosas.

Ao longo do dia, cerca de 15 mil pessoas estiveram nos cemitérios da capital pernambucana, segundo estimou a administração municipal. Os cemitérios de Casa Amarela, do Parque das Flores, de Santo Amaro, de Tejipió e da Várzea recebem um trabalho intensivo de conservação para este dia de maior movimento, informou a Prefeitura do Recife.



Dia de Finados

Com exceção do Cemitério de Tejipió, todos os outro quatro cemitérios públicos do Recife receberam a celebração de missas ao longo do feriado, inclusive uma comandada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, no Parque das Flores, pela manhã.



O feriado também movimentou o comércio local, sobretudo com a venda de flores e velas para homenagear os túmulos dos entes queridos. "Para mim está ótimo, mesmo sendo um dia não muito agradável para quem perdeu o seu ente querido, mas para outros é questão de sobrevivência. E para mim eu não tenho que reclamar, não, tá ótimo! Já fazem oito dias e o sábado e o domingo foram os melhores dias", comentou a vendedora de flores Adenilsa Ramos, de 65 anos.



Saudade e reverência

Há duas décadas, as irmãs Cristina Oliveira, 60 anos, e Rita de Cássia, 58, visitam todos os anos, no Cemitério Parque das Flores, o túmulo da mãe, Severina Benedita de Oliveira, falecida em 2004.



"A gente sempre vem lembrar, matar saudade, dizer o quanto no coração ela é importante. A gente sabe que não tem mais nada, mas para gente a lembrança é muito importante. É um momento de relembrar, de receber, nos reconectar com ela", contou Cristina. "Para algumas pessoas não adianta, mas para a gente é muito importante que haja essa visita, porque a gente fica com o coração mais livre, mais conformado", compartilhou Rita de Cássia.



Túmulos famosos

O Cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife, os túmulos de diversas personalidades famosas atraem a atenção dos visitantes, como o dos músicos Chico Science e Capiba e dos ex-governadores de Pernambuco Miguel Arraes e Eduardo Campos.



Outro grande atrativo é o túmulo da "Menina sem nome", inicialmente chamada "menina-mendiga", um corpo de criança não identificada encontrado na Praia do Pina, Zona Sul do Recife, em 23 de junho de 1970, que passou a ser cultuado como santa. No Dia dos Finados, devotos lhe trazem presentes e fazem promessas para ela.



"Ela representa para mim. Ela sofreu tanto, mataram ela. Foi muito triste, mas eu acho que ela é uma santa. Ela alcança a graça. Fiz promessa e comprei minha casa, eu pedi para ela e consegui!. Aí eu trouxe uma casinha para ela de presente", disse a aposentada Josefa de freitas, de 74 anos.



Já o poeta Jackson Nascimento viajou de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, para visitar o jazigo dos ex-governador Eduardo Campos, aos quais ele tem muita gratidão. "Lembro como se fosse hoje, no dia 13 de agosto, às 9h45, fui acordado e impactado com a triste notícia da partida de Eduardo Campos, desde então venho aqui todos os anos", contou.

