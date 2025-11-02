Dom, 02 de Novembro

Domingo de Finados movimenta cemitérios da capital pernambucana

Feriado também movimenta o comércio local, sobretudo a venda de flores para homenagear os túmulos dos entes queridos

Feriado de Finados deve movimentar cerca de 15 mil pessoas nos cinco cemitério da capital pernambucanaFeriado de Finados deve movimentar cerca de 15 mil pessoas nos cinco cemitério da capital pernambucana - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
O Dia de Finados levou centenas de pessoas aos cinco cemitérios públicos da Região Metropolitana do Recife (RMR), neste domingo (2), para prestar homenagens a entes queridos falecidos e visitar jazigos de personalidades famosas. 

Ao longo do dia, cerca de 15 mil pessoas estiveram nos cemitérios da capital pernambucana, segundo estimou a administração municipal. Os cemitérios de Casa Amarela, do Parque das Flores, de Santo Amaro, de Tejipió e da Várzea recebem um trabalho intensivo de conservação para este dia de maior movimento, informou a Prefeitura do Recife.

Dia de Finados
Com exceção do Cemitério de Tejipió, todos os outro quatro cemitérios públicos do Recife receberam a celebração de missas ao longo do feriado, inclusive uma comandada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, no Parque das Flores, pela manhã.

O feriado também movimentou o comércio local, sobretudo com a venda de flores e velas para homenagear os túmulos dos entes queridos. "Para mim está ótimo, mesmo sendo um dia não muito agradável para quem perdeu o seu ente querido, mas para outros é questão de sobrevivência. E para mim eu não tenho que reclamar, não, tá ótimo! Já fazem oito dias e o sábado e o domingo foram os melhores dias", comentou a vendedora de flores Adenilsa Ramos, de 65 anos.

Saudade e reverência
Há duas décadas, as irmãs Cristina Oliveira, 60 anos, e Rita de Cássia, 58, visitam todos os anos, no Cemitério Parque das Flores, o túmulo da mãe, Severina Benedita de Oliveira, falecida em 2004. 

"A gente sempre vem lembrar, matar saudade, dizer o quanto no coração ela é importante. A gente sabe que não tem mais nada, mas para gente a lembrança é muito importante. É um momento de relembrar, de receber, nos reconectar com ela", contou Cristina. "Para algumas pessoas não adianta, mas para a gente é muito importante que haja essa visita, porque a gente fica com o coração mais livre, mais conformado", compartilhou Rita de Cássia.

Túmulos famosos
O Cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife, os túmulos de diversas personalidades famosas atraem a atenção dos visitantes, como o dos músicos Chico Science e Capiba e dos ex-governadores de Pernambuco Miguel Arraes e Eduardo Campos. 

Outro grande atrativo é o túmulo da "Menina sem nome", inicialmente chamada "menina-mendiga", um corpo de criança não identificada encontrado na Praia do Pina, Zona Sul do Recife, em 23 de junho de 1970, que passou a ser cultuado como santa. No Dia dos Finados, devotos lhe trazem presentes e fazem promessas para ela.

"Ela representa para mim. Ela sofreu tanto, mataram ela. Foi muito triste, mas eu acho que ela é uma santa. Ela alcança a graça. Fiz promessa e comprei minha casa, eu pedi para ela e consegui!. Aí eu trouxe uma casinha para ela de presente", disse a aposentada Josefa de freitas, de 74 anos.

Já o poeta Jackson Nascimento viajou de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, para visitar o jazigo dos ex-governador Eduardo Campos, aos quais ele tem muita gratidão. "Já o poeta Jackson Nascimento viajou de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, para visitar o jazigo dos ex-governador Eduardo Campos, aos quais ele tem muita gratidão. "Lembro como se fosse hoje, no dia 13 de agosto, às 9h45, fui acordado e impactado com a triste notícia da partida de Eduardo Campos, desde então venho aqui todos os anos", contou.

 

