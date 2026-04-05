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fé Domingo de Páscoa: fiéis comparecem à Catedral da Sé para celebrar a ressurreição de Cristo A missa ordinária foi presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson

Dezenas de fiéis compareceram, neste domingo de Páscoa (5), à Catedral Metropolitana do Santíssimo Salvador do Mundo, mais conhecida como a Catedral da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para celebrar o fundamento da fé cristã: a ressurreição de Jesus Cristo, o Santíssimo Salvador.

A missa ordinária, realizada com apenas duas leituras mais o Evangelho, foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Segundo a tradição católica, a cerimônia marca o início do tempo pascal, que se estende até o Domingo de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando ocorre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Jerusalém.

Homilia

Durante a homilia, dom Paulo Jackson reforçou o significado de fé e esperança presentes na ressurreição de Cristo.

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa no domingo de Páscoa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“A ressurreição do Senhor, na verdade, é a ressurreição para todos nós: é Deus que nos dá a sua palavra de esperança”, afirmou o sacerdote.

Dom Paulo destacou, através do comportamento de Maria, mãe de Jesus, após a morte do Cristo, a importância de acreditar:

“Maria Santíssima é o grande modelo de fé para a Igreja. Mesmo diante da dor e da ausência, ela permanece firme, guardando todas as promessas de Deus em seu coração. Enquanto muitos desacreditam, ela continua acreditando, porque confia plenamente na palavra do seu filho. Por isso, Maria sustenta a fé da Igreja nesse momento decisivo, mostrando como é importante permanecer fiel, sobretudo nas horas mais difíceis”, concluiu o religioso.

Ao final da celebração, o arcebispo concedeu a tradicional bênção especial aos aniversariantes, crianças, turistas e visitantes presentes pela primeira vez na catedral.

Fiéis

Eva da Conceição, aposentada de 79 anos, veio do Rio de Janeiro para passar as férias no Recife. De família católica, ela fez questão de participar da celebração de Páscoa na Catedral da Sé.

“É a primeira vez que venho aqui e fizemos questão de assistir à missa no domingo de Páscoa. Somos católicos e eu sempre vou à igreja. Temos em muita fé em Deus e procuramos assistir a missas todo lugar que visitamos”, contou Eva.

O fiel Flávio Corrêa de Melo, de 62 anos, veio do bairro de Rio Doce, em Olinda, para prestigiar a celebração, agradecer, orar e cumprir uma promessa.

“Vi o anúncio da missa na televisão e resolvi vir cumprir uma promessa, além de pedir paz e saúde para a minha família e o Brasil inteiro. E também que os governantes façam o melhor para a gente e não tenha guerra, como está tendo por ai. Isso não leva a nada, só a destruição e os únicos prejudicados somos nós, os pobre e os mais necessitados”, disse Flávio.

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