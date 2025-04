A- A+

fé Domingo de Páscoa: fiéis participam de missa com bênçãos especiais na Catedral da Sé, em Olinda A celebração foi presidida pelo cura da Catedral da Sé, padre Lenildo Santana

Na manhã deste Domingo de Páscoa (20), centenas de fiéis compareceram à Catedral da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para a celebração da Santa Missa do Domingo de Páscoa.

A data marca a ressurreição de Cristo, segundo a fé Católica. A celebração foi presidida pelo Cura da Catedral da Sé, Padre Lenildo Santana, e transmitida ao vivo pela Rádio Olinda.

Domingo de Páscoa

Apesar de ser conhecido como Domingo de Páscoa, a data é, na verdade, o Primeiro Domingo de Páscoa, do período Pascal. O tempo litúrgico se inicia na noite do sábado (19) e dura 50 dias, até o Domingo de Pentecostes, que, neste ano, será celebrado em 8 de junho.

“Ressurreição significa vida nova, Cristo ressuscitou, Ele está entre nós, vivo, atuante, realizando muitos milagres, muitas obras na vida de quem tem fé, e Ele vai ficar conosco durante 50 dias. Concluiremos essas festividades em pentecostes, quando o Senhor volta para o céu e envia sobre os apóstolos o Espírito Santo. A partir deste evento os apóstolos passam a fazer aquilo que Jesus fazia”, explicou o cura da Catedral.

Padre Lenildo também deixou uma mensagem de fé aos fiéis, sobre renascimento e esperança.

"Para todo o povo que tem fé, é importante não perder a esperança. Pois Cristo é a nossa esperança, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, tudo aqui é efêmero, mas tem algo que é bem maior do que tudo isso, a fé em Cristo Jesus. Ele venceu a morte e nós venceremos com Ele", declarou o padre.

A aposentada Zara Pereira, de 72 anos, mantém a tradição que aprendeu com a mãe, quando ainda era criança, e todos os anos visita a catedral no Domingo de Páscoa.

“A importância disso para mim não pode ser descrito em palavras. É tudo, para mim. Aqui eu estou me entregando a Jesus, tentando seguir o caminho que Ele seguiu. O que é difícil, ninguém aqui na terra consegue seguir o caminho de Jesus. A gente tenta seguir, faz o possível, mas seguir por inteiro é difícil, porque nós somos pecadores, limitados, temos que reconhecer. Mas com a força de Jesus, com a mão dele presa à nossa, ele vai nos guiando”, afirmou a fiel.

Bênçãos

Ao final da celebração, padre Lenildo convidou todos os fiéis aniversariantes do dia, e os que estavam visitando a Catedral da Sé pela primeira vez, para uma oração coletiva em frente ao altar, com benção e o registro de uma foto no final.

“Você que por algum motivo está sofrendo, passando por alguma dificuldade na sua vida, permaneça sereno, calmo, confiante que em Jesus, verdadeiramente, você irá encontrar a vitória e a resolução para todos os problemas inclusive para a morte, porque Ele ressuscitou”, concluiu o cura da Catedral.

Com a participação especial de crianças, o Padre Damião Silva, pároco da igreja, celebrou a cerimônia. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Madre de Deus

No Recife, fiéis lotaram a Igreja Madre de Deus para uma celebração especial da Santa Missa do Domingo de Páscoa.

Com a participação especial de crianças, o Padre Damião Silva, pároco da igreja, celebrou a cerimônia e anunciou a boa notícia: “Ele vive”, em referência a ressurreição de Jesus Cristo.

Como é tradição dos últimos domingos do mês, além de datas especiais, como a Páscoa, as crianças participaram ativamente da celebração e emocionaram os fiéis que lotavam a igreja.

Ao final da cerimônia, na hora da comunhão dos fiéis, Padre Damião deu a benção aos fiéis que ainda não comungam com a Ostia, as crianças, cantou parabéns e abençoou os aniversariantes do mês.

