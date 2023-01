Domingo de prévias carnavalescas em Olinda tem policiamento reforçado

A- A+

Uma semana após os arrastões e brigas generalizadas que marcaram as prévias de Carnaval no Sítio Histórico de Olinda, os festejos deste domingo (15) contaram com a presença reforçada de agentes de segurança estaduais e municipal.

Na Praça do Carmo, um dos principais pontos de acesso para as ladeiras de Olinda, uma base da Polícia Civil estava montada. Mais à frente, na Praça João Alfredo, que foi palco das confusões e cenas de violência registradas no último fim de semana, dezenas de policiais militares circulavam pelo local.

Ao longo da tarde, blocos e troças desfilaram pelo sítio histórico, arrastando centenas de pessoas que pulavam ao som do frevo. Segundo a Prefeitura de Olinda, as agremiações devem encerrar as atividades até as 19h.

A estudante de psicologia Jailly Barbosa, de 23 anos, é frequentadora fiel das prévias e comentou que não costuma ficar até muito tarde justamente em razão da segurança. “Eu acho incrível, sempre. Estou aqui todos os domingos. Por enquanto eu estou achando tranquilo o movimento”, disse.

O vigilante Flávio Lima, 38, e a dona de casa Ana Jessica, 30, levaram os filhos Davi, de 5 anos, e Lorena, de 2 anos de idade, para curtir o domingo olindense. “Hoje tem mais polícia do que folião. A gente viu bastante viatura e policial”, pontuou Flávio.

“Hoje a gente se sentiu mais seguro para trazer a família porque tem muito policiamento, antes não tinha”, acrescentou Ana.

