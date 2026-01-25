A- A+

PRÉVIAS Domingo de prévias no Recife tem desfile do "Eu Acho É Pouco" e tarde de manifestações culturais Celebração faz parte do Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que terá programação volante nas prévias e segue com atrações até o último dia do carnaval

Quem esteve no centro do Recife na tarde deste domingo (25) acompanhou uma variedade multicultural de blocos, cortejos, agremiações e outras manifestações carnavalescas que desfilaram nas ruas do Bairro do Recife ao longo do dia.

A programação faz parte do circuito Leda Alves de Cultura Popular, uma iniciativa da Prefeitura do Recife com a Secretaria de Cultura, que estreou nas prévias da capital pernambucana neste ano.

Para a secretária de cultura, Milu Megale, a iniciativa busca reforçar a vocação do Recife para um Carnaval horizontal, com blocos na rua e celebrações além das já consolidadas apresentações nos palcos dos polos culturais.

"Criamos esse roteiro para fortalecer essa estrutura linda de chão que temos aqui e que não existe igual em nenhum outro canto do mundo. Estamos incentivando o público a festejar no no chão, porque o Carnaval do Recife é o mais democrático do Brasil", destacou Megale.

Durante as prévias, os cortejos acontecem a partir das 17h nas sextas-feiras e das 15h em diante nos sábados e domingos, reunindo mais de 20 agremiações a cada dia. Já nos dias oficiais de Carnaval, a folia segue das 15h às 20h.

Reforço

Além dos brinquedos da cultura popular, em suas mais diversas modalidades e variações, os cortejos recebem o reforço de grandes blocos carnavalescos de toda região metropolitana.

Na tarde do último domingo, foi a vez do aclamado bloco "Eu Acho É Pouco", que originalmente desfila nas ladeiras de Olinda, trazer a celebração vermelha e amarela para as ruas da capital.

O desfile teve concentração às 17h, no Cais da Alfândega, e seguiu em direção à Praça do Arsenal, onde encerrou a festa com folia e frevo.

Segundo uma das organizadoras voluntárias do bloco, Adriana Fairbancks, o retorno para Recife rememora a época em que a agremiação desfilou no Bairro do Recife, nos domingos de Carnaval.

"O convite da Prefeitura é uma retomada dessa festa vermelha e amarela no centro da cidade, no coração do Recife, onde a folia acontece. Assim, podemos matar a saudade do folião", ressaltou.

Concursos

Para quem aguentou o fôlego, a noite de domingo terminou com o Concurso de Porta-Estandarte no Pátio de São Pedro, bairro de São José.

As apresentações começaram a partir das 18h. Os participantes presentes representaram as agremiações carnavalescas de Boi, Maracatu de Baque Solto, Tribo Indígena e Caboclinhos.

Os prêmios foram entregues de acordo com cada categoria apresentada. A disputa segue ainda nesta segunda (26), também no Pátio de São Pedro, com o restante das categorias.

