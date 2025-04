Domingo de Ramos: fiéis celebram data em missa no Sítio Histórico de Olinda

A- A+

A Arquidiocese de Recife e Olinda promoveu, na manhã de domingo (13), no Sítio Histórico de Olinda, uma missa ministrada pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson para celebrar o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, que marca o inicio da Semana Santa.



A missa teve início pontualmente às 8h30, na igreja da Misericórdia, anexa à Academia Santa Gertrudes, onde os ramos verdes levados pelos fiéis foram abençoados e uma procissão seguiu para a Catedral da Sé de Olinda, também conhecida como Matriz de São Salvador do Mundo, onde a celebração continuou e foi encerrada.

No Domingo de Ramos, fiéis no mundo inteiro carregam ramos de palmeiras ou oliveiras para celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém, dias antes de sua crucificação.

"Duas dimensões estão presentes nessa celebração. Os ramos simbolizam a festa, a alegria, a vitória e a aclamação de Jesus como rei de Israel. Mas, ao mesmo tempo, é o Domingo da Paixão, onde inclusive é lida a Paixão segundo Lucas, para nos lembrar que nossa vida é um misto de dor e alegria, porque a Semana Santa não se conclui da sexta-feira Santa. Domingo o sepulcro está vazio. É a vitória da vida contra a morte", detalha Dom Paulo Jackson.



"Esse é o mistério da vida de cada um de nós também: dor, pranto, mas alegria de vitória e ressurreição. Que Cristo seja a grande força e a grande luz para a existência da humanidade, especialmente para os mais sofridos, os doentes e aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Que encontrem em Cristo a força para tocar suas vidas adiante", conclama o arcebispo de Recife e Olinda.

Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Demonstração de fé

Com seus ramos à mão, muitos fiéis compareceram à celebração do Domingo de Ramos em Olinda, reforçando sua fé cristã. "No dia de hoje comemoramos a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. É muito importante para mim estar aqui, como católica e cristã. É importante a gente esperar a entrada do rei, nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos salvar, salvar a humanidade", comentou a aposentada Maria José Gomes, 73 anos.



"Sou do Rio de Janeiro e viemos passar o final de semana aqui. Para nós é uma alegria. É muito importante estarmos comemorando junto de Jesus", disse a aposentada Sueli Marques, 65 anos. "Aqui é pura fé. É a chegada de Jesus em Jerusalém, onde começa toda a Semana Santa. Todos os anos eu participo, graças a Deus", contou Graça Mariano, a aposentada de 62 anos.



"É uma grande alegria esse Domingo de Ramos. Nós, católicos comemoramos essa vitória de Cristo", explicou o autônomo Valdemir Farias, 66 anos. "Esse dia representa a Paixão de Cristo. É a vivência mais forte que a gente tem. Jesus Deus a vida por nós e a gente faz essa mesma caminhada para se encontrar com o Senhor", destacou a irmã Assunção, beneditina da Igreja da Misericórdia.



Solidariedade

É no Domingo de Ramos que acontece a Coleta Nacional de Solidariedade. O que for arrecadado como oferta na missa será enviado para subsidiar projetos sociais da Campanha da Fraternidade.

Uma parte segue para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e outra parte fica na Arquidiocese, para projetos locais (Fundo Arquidiocesano de Solidariedade).

Uma série de vídeos está sendo publicada nas redes sociais da Arquidiocese, mostrando alguns projetos onde foram aplicados os recursos do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade no ano passado, como a compra de freezers para a Fazenda da Esperança masculina, a construção de uma área de serviço na Fazenda da Esperança feminina, a compra de utensílios de cozinha para preparação e distribuição de sopa na Paróquia São José de Casa Caiada, entre outros.

Nas paróquias, o movimento de fiéis é grande no Domingo de Ramos. Cada igreja tem seu horário de celebração. Confira, abaixo, a programação de algumas paróquias da Arquidiocese para o domingo, dia 13 de abril.

Missas no Domingo de Ramos:

Matriz da Paróquia N Sra das Graças

Engenho do Meio, Recife: missas às 7h, 11h e 19h

Santuário do Morro da Conceição

Recife: missas às 7h, 9h, 12h e 18h



Matriz da Paróquia N Sra de Fátima

Mangabeira, Recife: missas às 7h e 19h

Matriz da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

Macaxeira, Recife: missas às 8h e 19h



Matriz da Paróquia N Sra do Rosário e Santa Luzia

Torre, Recife: missas às 7h, 11h, 16 e 19h. Na capela, às 9h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Igreja de Casa Forte, Recife: missas às 8h, 11, 17h e 19h



Paróquia Santa Rita de Cássia

Olinda: missas às 8h e 16h



Paróquia N Sra Guadalupe

Olinda: missas às 7h30 e 17h

