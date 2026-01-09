A- A+

PERNAMBUCO Domingo deve ser de chuva fraca em grande parte de Pernambuco; confira previsão para o fim de semana Tendência de precipitação foi divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

O domingo (11) deve ser de chuva fraca em grande parte de Pernambuco, de acordo com a tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo os dados atualizados às 9h30 desta sexta-feira (9), para este sábado (10), a previsão é de chuva fraca para a Mata Sul e Agreste, e sem chuva para as demais áreas, como Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Sertão.

Já para o domingo (11), a Apac prevê chuva de intensidade fraca para a RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Sertão do São Francisco. Somente o Agreste não deve registrar precipitações.

A tendência prevê continuidade aos registros de chuvas fracas no estado nos últimos dias.

Nas últimas 24 horas, por exemplo, a cidade do Cabo de Santo Agostinho acumulou 20,91 milímetros de precipitações, seguida por Ipojuca, com 18,6 mm, e Jaboatão dos Guararapes, com 10,04 mm.

Para esta sexta (9), a RMR e Mata Sul devem ter tempo parcialmente nublado a claro, com chuva rápida de forma isolada pela manhã e com intensidade fraca na noite.

O Sertão deve apresentar céu parcialmente nublado a claro, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca. Não deve chover nas demais regiões.



