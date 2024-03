Domingos Brazão já fez ameaças públicas de morte a rivais, aponta relatório da PF

A- A+

O relatório final da Polícia Federal que detalha a investigação sobre os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes recupera ameças públicas de morte de Domingos Brazão a rivais. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, foram citados como mentores intelectuais do assassinato junto com o ex-chefe da polícia civil Rivaldo Barbosa.

Um dos episódios recuperados pelo documento foi o imbróglio envolvendo Domingos Brazão e a deputada Cidinha Campos em 2007. Três anos antes, ela havia denunciado que o Hospital Curupaiti, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, tinha uso eleitoral: ambulâncias de um Centro Social vinculado a Brazão circulariam pelo lugar e levavam membros da organização para serem atendidos com recursos públicos. Ao se contraporem na Alerj, Brazão e Cidinha trocaram ofensas e acusações.

Em 2014, numa discussão acalorada, após ser chamada de "vagabunda e p***”, a deputada retrucou: “É melhor ser p*** do que matador e ladrão”. Em seguida, Domingos Brazão disse: "Mando matar vagabundo mesmo. Sempre mandei. Mas vagabundo. Vagabunda ainda não mandei matar”.

O relatório da Polícia Federal aponta ainda outra ameaça, desta vez a José Maurício Nolasco, em 2017. Àquela época, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Quinto do Ouro para apurar um esquema de corrupção que permeava a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas. Foram presos cautelarmente Aloysio Neves (presidente do TCE na época), Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. De acordo com as investigações, os membros do TCE/RJ recebiam 15% dos valores liberados pelo Fundo de Modernização do Tribunal para pagamentos de faturas vencidas de fornecedores de alimentação para presos e adolescentes submetidos a medidas de internação, além de favorecer as empresas de transporte em atos de fiscalização da Corte.

Em delação premiada, outro conselheiro, José Lopes de Carvalho Júnior, contou que num almoço anterior à prisão foi cogitada a possibilidade de Nolasco firmar acordo de delação premiada após ter sido noticiado na imprensa que ele tinha recebido de um executivo da Andrade Gutierrez vantagens indevidas. Brazão, então, teria dito: "Se ele fizer isso ele morre. Eu começo por um neto, depois um filho, faço ele sofrer muito, e por último ele morre”.

