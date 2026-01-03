Sáb, 03 de Janeiro

EUA ATACA VENEZUELA

Trump: 'Domínio dos EUA na América Latina nunca mais será questionado'

Declaração imperialista do presidente estadunidense ocorre após operação militar que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa

Trump faz discurso imperialista sobre a derrubada de Maduro do poder - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (3) que "o domínio dos Estados Unidos na América Latina nunca mais será questionado", após a operação militar que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa.

"De acordo com nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio dos Estados Unidos na América Latina nunca mais será questionado", assegurou Trump em coletiva de imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

"A Venezuela protegia cada vez mais adversários estrangeiros em nossa região e adquiria armas ofensivas ameaçadoras que poderiam pôr em risco os interesses e vidas dos Estados Unidos", declarou, para justificar o audacioso ataque.

