EUA ATACA VENEZUELA
Trump: 'Domínio dos EUA na América Latina nunca mais será questionado'
Declaração imperialista do presidente estadunidense ocorre após operação militar que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa
O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (3) que "o domínio dos Estados Unidos na América Latina nunca mais será questionado", após a operação militar que resultou na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa.
"De acordo com nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio dos Estados Unidos na América Latina nunca mais será questionado", assegurou Trump em coletiva de imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.
"A Venezuela protegia cada vez mais adversários estrangeiros em nossa região e adquiria armas ofensivas ameaçadoras que poderiam pôr em risco os interesses e vidas dos Estados Unidos", declarou, para justificar o audacioso ataque.