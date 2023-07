A- A+

LIDERANÇA FEMININA NA ERA DIGITAL Domitila Barros palestra no Recife com objetivo de inspirar: "Trazer uma prática efetiva" A artivista pernambucana, que participou do BBB neste ano, participou de um evento sobre Liderança Feminina na Era Digital, no Cinema do Porto

A ex-BBB e influenciadora Domitila Barros participou de um evento sobre Empreendedorismo e Liderança Feminina na Era Digital nesta sexta-feira (14), no Cinema do Porto, localizado no Cais do Apolo, no Bairro do Recife.

Com a sala do cinema lotada, Domitila conversou na palestra sobre sua trajetória de vida, desde o início com trabalhos sociais na Linha do Tiro, zona norte do Recife, até a participação em diversos eventos internacionais na Europa.

"Eu tive a oportunidade de falar com pessoas super capacitados de como a gente pode usar o digital para transformar nossa realidade", contou a influenciadora.

Domitila Barros é uma presença garantida na próxima edição do festival REC'n'Play, que acontece entre os dias 18 e 21 de outubro, no Bairro do Recife. Com bagagem internacional, a influenciadora acredita que está num momento de desenvolver mais projetos no Brasil.

"Eu fui um desses talentos que saiu de Linha do Tiro atrás de um sonho na Europa. Consegui com êxito, mas meu sonho sempre foi voltar porque eu não queria ser um produto de exportação. Acredito que tenho muito a fazer aqui", disse.

Um dos objetivos da palestra, de acordo com Domitila era inspirar o público presente que se identifica com a mesma história de vida. "Eu gostaria de trazer para as pessoas hoje uma prática efetiva não só uma fala bonita".

Jornalista da Folha de Pernambuco e escritora, Jaqueline Fraga entregou seu livro "Negra Sou" para a artivista pernambucana.

"Domitila tem uma trajetória que muito se assemelha a minha, percebi isso durante a sua fala no evento. Nós batalhamos bastante em busca dos nossos sonhos e às vezes o reconhecimento vem primeiro de outros locais e não da nossa própria região. O livro Negra Sou, que tive o prazer de presenteá-la, já conquistou reconhecimentos nacionais e internacionais, e já ocorreu de organizações pernambucanas dificultarem o acesso à obra. Ouvi-la durante a palestra foi inspirador demais. Ela falou sobre assuntos que são muito caros para nós que acreditamos na educação e na importância do protagonismo da mulher negra. Foi um momento inspirador para mim e tenho certeza que para todos os que estiveram presentes no evento", disse a escritora.

Jornalista e escrito Jaqueline Fraga ao lado da artivista social Domitila Barros. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco





