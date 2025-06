A- A+

PROTEÇÃO Domo de Ferro, Arrow, C-Dome e Patriot: Entenda como funciona o sistema de defesa aérea de Israel Exército de Israel afirmou que interceptou mais de 100 drones do Irã sobre a Jordânia e Arábia Saudita, além de outros três no Mar Vermelho

Após uma nova onda de ataques israelenses em, pelo menos, três cidades iranianas nesta sexta-feira, as Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmou que interceptou mais de 100 drones do Irã sobre a Jordânia e Arábia Saudita. Além disso, um navio de mísseis da Marinha israelense interceptou outros três drones iranianos no Mar Vermelho.

O episódio marca um novo capítulo na escalada de tensões no Oriente Médio e reacende o debate sobre o sistema de defesa aérea de Israel. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, prometeu uma resposta "legítima e poderosa".

Em operação desde 2011, Israel conta com um sistema antimísseis conhecido como Domo de Ferro, que já interceptou milhares de foguetes disparados de Gaza. O sistema de defesa foi projetado para deter em pleno ar mísseis que adentrem o território israelense.

Os dispositivos inimigos são detectados por meio de um radar, e o sistema rapidamente calcula se o foguete deve cair em uma área habitada ou atingir uma infraestrutura importante. Caso represente uma ameaça, mísseis são disparados para atingir o artefato inimigo.

O sistema de radar é capaz de detectar foguetes entre 4 e 70 km de distância. Já os mísseis podem defender uma área de 150 km². Segundo Israel, o sistema tem 90% de eficiência. O infográfico abaixo mostra em etapas o funcionamento do sistema:

O C-Dome é a versão naval do Domo de Ferro e utiliza os mesmos interceptores. Ele complementa o sistema de defesa aérea de múltiplas camadas de Israel em relação ao Arrow-3, que é projetado para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre.

"O C-Dome garante proteção abrangente para as embarcações e uma alta probabilidade de acerto contra um amplo espectro de ameaças modernas: marítimas e costeiras", diz a empresa, chamada Rafael Advanced Defense Systems, em seu site.

Consiste em três componentes: interceptores TAMIR, uma unidade modular de lançamento vertical (VLU) e um componente de comando e controle (C2). Ao utilizar o radar de vigilância do navio para detectar e rastrear ameaças, a necessidade de um radar dedicado é eliminada.

Arrow 2 e 3

Esse sistema antimísseis foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos com o objetivo de interceptar mísseis de médio e longo alcance. O Arrow 3 não revida ataques de aeronaves militares ou lançadores de artilharia, mas sim os mísseis que voam mais alto, sendo capaz de derrubá-los no espaço, em uma altitude que destruiria qualquer ogiva bélica não convencional com segurança.

O alcance estimado do Arrow 3 é de aproximadamente 2.400 km ou mais, dependendo do alvo e da trajetória do míssil. Já o Arrow 2 tem um alcance de cerca de 90 km a 150 km.

Em operação desde 2000, o programa de desenvolvimento dos sistema Arrow é estimado em mais de US$ 2 bilhões. O sistema é desenvolvido e fabricado pela Israel Aerospace Industries (IAI) em colaboração com a fabricante de aeronaves americana Boeing. Seu alcance é muito superior ao do sistema americano de defesa antiaérea Patriot e ao do sistema IRIS-T.

David's Sling

Esse é um sistema de defesa antimísseis desenvolvido por Israel para interceptar mísseis de médio e longo alcance (até 300 km), além de foguetes pesados e mísseis balísticos táticos, complementando a atuação do Domo de Ferro e o sistema Arrow.

O sistema usa um míssil interceptador chamado Stunner, que tem tecnologia avançada para detectar e destruir ameaças com grande precisão. O Stunner é um míssil de dois estágios, isto é, ele pode mudar de curso durante o voo, tornando-o mais eficaz contra alvos que manobram.

Também foi desenvolvido em uma parceria entre a empresa israelense Rafael Advanced Defense Systems e a empresa americana Raytheon.

Iron Beam

O Iron Beam é um sistema de defesa a laser em desenvolvimento por Israel para interceptar e destruir ameaças aéreas, como foguetes, mísseis de curto alcance, drones e morteiros. Ele utiliza um laser de alta energia em vez de mísseis tradicionais para neutralizar tais ameaças, sendo uma alternativa muito mais econômica e eficaz para a defesa aérea de curto alcance.

Como o sistema é baseado em lasers, ele é praticamente invisível, e os ataques não geram ruídos ou explosões visíveis. O sistema também foi desenvolvido pela empresa israelense Rafael Advanced Defense Systems e vem sendo testado desde meados de 2010.

Um feixe de laser do sistema, diz o governo israelense, tem o diâmetro de uma moeda e é "incrivelmente preciso", superando os efeitos de distorção do vento e da temperatura atmosférica.

Sistema Patriot

O Sistema Patriot é um sistema de defesa aérea de longo alcance desenvolvido pelos Estados Unidos, amplamente utilizado para interceptar mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves inimigas, sendo o equipamento mais antigo do sistema de defesa antimísseis de Israel.

Montados em caminhões, para serem transportados facilmente, cada sistema é capaz de conter quatro interceptadores de mísseis. Nos círculos militares, eles são vistos como um cobertor de segurança, destinado a proteger uma população, tropas ou até edifícios de ataques.

Os mísseis Patriot tornaram-se conhecidos a partir da guerra do Golfo Pérsico em 1991, quando uma série deles derrubou diversos mísseis Scud iraquianos em defesa de Israel. Ele é capaz de detectar, rastrear e identificar alvos em distâncias de até 160 km.

