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RIO DE JANEIRO Dona de clínica de estética investigada por deixar mais de 20 pacientes deformadas é presa no Rio Ana Paula Lima de Souza Mariano, que estava foragida desde junho, se entregou na 52ª DP (Nova Iguaçu)

A dona de uma clínica de estética de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi presa nesta quarta-feira, segundo o delegado Wellington Vieira, da Delegacia do Consumidor (Decon). Ana Paula Lima de Souza Mariano, que estava foragida desde junho, se entregou na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Ana Paula é investigada após pelo menos 22 pacientes relatarem complicações graves e sequelas depois de procedimentos estéticos realizados na clínica. Segundo o delegado, ela vai responder por lesão corporal grave, crime contra as relações de consumo, exercício ilegal da medicina e associação criminosa.

A investigação começou em maio, quando a clínica foi interditada após denúncias de pacientes. Mulheres relataram infecções, dores intensas, deformidades e outros problemas de saúde após procedimentos de harmonização dos glúteos. Segundo Wellington Vieira, ao menos uma biópsia de uma das pacientes apontou a presença de PMMA.





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Em junho, a Justiça havia decretado a prisão preventiva de Ana Paula, que passou a ser considerada foragida. Em julho, um novo endereço ligado à investigada, também em Vilar dos Teles, foi interditado pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária. Segundo a investigação, o espaço funcionava sem alvará e sem licenciamento sanitário.

O marido de Ana Paula também foi preso nesta quarta-feira, por desacato.

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