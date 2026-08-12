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RIO DE JANEIRO

Dona de clínica de estética investigada por deixar mais de 20 pacientes deformadas é presa no Rio

Ana Paula Lima de Souza Mariano, que estava foragida desde junho, se entregou na 52ª DP (Nova Iguaçu)

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Ana Paula Lima de Souza Mariano, dona de clínica de estética na Baixada fluminense está foragida Ana Paula Lima de Souza Mariano, dona de clínica de estética na Baixada fluminense está foragida  - Foto: Reprodução/ Disque Denúncia

A dona de uma clínica de estética de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi presa nesta quarta-feira, segundo o delegado Wellington Vieira, da Delegacia do Consumidor (Decon). Ana Paula Lima de Souza Mariano, que estava foragida desde junho, se entregou na 52ª DP (Nova Iguaçu).

Ana Paula é investigada após pelo menos 22 pacientes relatarem complicações graves e sequelas depois de procedimentos estéticos realizados na clínica. Segundo o delegado, ela vai responder por lesão corporal grave, crime contra as relações de consumo, exercício ilegal da medicina e associação criminosa.

A investigação começou em maio, quando a clínica foi interditada após denúncias de pacientes. Mulheres relataram infecções, dores intensas, deformidades e outros problemas de saúde após procedimentos de harmonização dos glúteos. Segundo Wellington Vieira, ao menos uma biópsia de uma das pacientes apontou a presença de PMMA.

 

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Em junho, a Justiça havia decretado a prisão preventiva de Ana Paula, que passou a ser considerada foragida. Em julho, um novo endereço ligado à investigada, também em Vilar dos Teles, foi interditado pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária. Segundo a investigação, o espaço funcionava sem alvará e sem licenciamento sanitário.

O marido de Ana Paula também foi preso nesta quarta-feira, por desacato.

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