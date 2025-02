Dona de escola é flagrada agredindo alunos; prefeitura de Osasco cassa alvará de funcionamento

A- A+

A Prefeitura de Osasco, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, cassou o alvará de funcionamento da escola particular Alegria de Saber, após receber uma denúncia de maus-tratos. Segundo a gestão municipal, a proprietária e diretora da unidade de educação infantil foi filmada agredindo um aluno da instituição. A defesa da empresária não foi localizada.



De acordo com a prefeitura, um vídeo mostra a dona da escola dando vários tapas no rosto de uma criança. "Na gravação, um menino parece chorar e ser colocado em uma mesa separada dos colegas", diz. A diretora então "se aproxima e pega a cabeça da criança, forçando-a a beber de uma caneca. Em seguida, bate várias vezes no rosto da criança", acrescenta.



A polícia investiga a diretora por maus-tratos, lesão corporal e tortura. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar a ocorrência contra crianças de dois e três anos.



O 8º Distrito Policial de Osasco está investigando o caso. "A autoridade policial analisa imagens de câmeras de segurança e realiza a oitiva de testemunhas, funcionários e demais envolvidos", disse a SSP. Os laudos dos exames de corpo de delito estão em análise.





Alvará de funcionamento cassado



Por meio das redes sociais, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), disse na sexta-feira, 7, que a prefeitura cassou o alvará de funcionamento da creche até a conclusão das investigações.



"Junto com conselheiros tutelares, recebi no gabinete uma comissão de pais e responsáveis por crianças que estudavam naquela escola particular de Osasco, onde a diretora foi flagrada agredindo um dos alunos. Reforcei o nosso compromisso de acolher e oferecer todo o suporte da prefeitura às famílias dos alunos. Continuarei acompanhando esse caso", disse Pessoa.



O município também se colocou à disposição dos pais que queiram transferir os filhos para a rede municipal de ensino.

