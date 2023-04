Dona de padaria na Zona Norte do Recife é presa em flagrante por furtar energia elétrica

A- A+

Uma empresária de 41 anos, responsável pela Arraial Delicatessen, localizada no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, foi presa na última quarta (19). As equipes da Neoenergia, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil identificaram um furto de energia no local.

A rede de energia do empreendimento estava ligada diretamente na rede de distribuição, sem passar por medidor. A energia desviada pela unidade consumidora é equivalente a 115 mil KWh, referente ao consumo do período irregular nos últimos dois anos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o flagrante se deu pela 5ª Delegacia de Casa Amarela. A proprietária do estabelecimento, juntamente com o marido, foram encaminhados ao local para serem tomadas as providências cabíveis.

A mulher foi ouvida pelo delegado e pagou fiança de R$ 5 mil. Em seguida, foi liberada para responder em liberdade.

“Cada dia mais, estamos fechando o cerco para combater fraudes e furtos de energia em comércios e residências. É preciso entender que o furto de energia pode provocar sérios acidentes, prejudica a qualidade e a continuidade no fornecimento de energia para toda a região e ainda cria uma competição desleal no mercado”, comentou o supervisor de recuperação de energia da Neoenergia, Ícaro Bezerra.

“O apoio da força policial vem sendo importante para que o crime não fique impune. Continuaremos com a parceria de maneira perene, visando o bem-estar da população”, destacou o supervisor.

O furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves.

A reportagem tentou contato com a dona do estabelecimento, mas não obteve retorno. O espaço, no entanto, segue aberto em caso de pronunciamento.

A Neoenergia criou um centro de operações exclusivo para identificar os possíveis fraudadores e, em parceria com a força policial, promover as vistorias e identificar os criminosos.

Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, sem a necessidade de identificação ou direto nos sites das distribuidoras, na parte de “Canais de Atendimento” e dentro do ícone “Denúncia de Irregularidade”.

