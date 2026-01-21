Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cúpula de Davos

Donald Trump chega a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial

Presidente norte-americano chegou atrasado depois que um problema a bordo do Air Force One o obrigou a retornar e embarcar em outra aeronave

Reportar Erro
Donald Trump chega a Davos para participar do Fórum Econômico MundialDonald Trump chega a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, na Suíça, pouco antes das 10h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), onde participará do Fórum Econômico Mundial, segundo jornalistas presentes no local.

Trump fará um discurso muito aguardado, originalmente marcado para as 14h30 (10h30 em Brasília), mas chegou atrasado depois que um problema a bordo do Air Force One o obrigou a retornar e embarcar em outra aeronave.

Leia também

• Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos

• Em Davos, Bessent diz ver economia dos EUA "muito forte" e "provavelmente se acelerando"

• Em Davos, diretora-geral do FMI alerta para efeito da IA nas economias avançadas e emergentes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter