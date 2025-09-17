Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Diplomacia

Donald Trump chega ao castelo de Windsor no primeiro dia da visita oficial ao Reino Unido

O presidente foi recebido pelos reis da Inglaterra e pelos príncipes de Gales, no primeiro dia de sua visita oficial ao Reino Unido

Reportar Erro
Rei Charles III e Donald TrumpRei Charles III e Donald Trump - Foto: Henry Nicholls / POOL / AFP

O presidente americano Donald Trump, acompanhado por sua esposa Melania, chegou nesta quarta-feira ao castelo de Windsor, onde foi recebido pelos reis da Inglaterra e pelos príncipes de Gales, no primeiro dia de sua visita oficial ao Reino Unido.
 

Leia também

• "Futuro melhor é possível": jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

• Trump estende prazo para concluir acordo sobre TikTok

• Microsoft anuncia US$ 30 bi em investimentos no Reino Unido durante visita de Trump

O helicóptero Marine One que transportava Trump, o único presidente dos Estados Unidos a fazer uma segunda visita oficial ao Reino Unido, pousou às 12h15 (8h15 de Brasília) no complexo real, onde está prevista uma cerimônia em homenagem ao republicano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter