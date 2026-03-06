A- A+

ENCONTRO Donald Trump elogia Palmeiras em encontro com Messi na Casa Branca: 'Melhor time do Brasil' Presidente recebeu o Inter Miami, time de Messi, em um evento na Casa Branca para celebrar a conquista da Major League Soccer (MLS)

O sucesso que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, polarizando as principais conquistas da América do Sul e do Brasil com o Flamengo, não passou ileso aos olhos do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O presidente recebeu o Inter Miami, time de Messi, em um evento na Casa Branca para celebrar a conquista da Major League Soccer (MLS) nessa quinta-feira (5), e fez elogios ao time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

No evento, o líder político citou os feitos do atacante Luis Suárez pelo Inter Miami e se lembrou do empate de 2 a 2 da equipe americana com o Palmeiras, em jogo válido pelo Mundial de Clubes da Fifa.

"Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Uau! Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos, Luiz Suárez", afirmou.

O encontro entre Inter Miami e Palmeiras aconteceu pela última rodada da fase de grupos do torneio de clubes. As duas equipes se classificaram, mas o conjunto brasileiro foi mais longe. Enquanto o Inter Miami caiu nas oitavas de final com uma derrota de 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, o time paulista só deu adeus ao torneio na fase seguinte com o revés de 2 a 1 para o Chelsea.

Neste domingo, o Palmeiras terá mais uma decisão pela frente. Após derrotar o Novorizontino por 1 a 0 no jogo de ida, em Barueri, a equipe da capital tem a vantagem do empate na partida de volta, em Novo Horizonte, para ficar com o título do Campeonato Paulista.

Em outro momento, Trump, bastante descontraído, cometeu uma gafe durante a cerimônia. Ao se referir a Suárez ele o tratou como "atacante brasileiro". O uruguaio levou a confusão na esportiva e reagiu com um sorriso ao comentário do presidente americano.



Veja também