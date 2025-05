A- A+

ESTADOS UNIDOS Donald Trump Jr. não descarta candidatura à presidência algum dia O filho do atual presidente dos EUA relatou que seu objetivo é aplicar no mundo dos negócios a vontade do governo de combater "a ideologia 'woke"

O filho mais velho do presidente americano Donald Trump, Donald Trump Jr. – atualmente à frente dos negócios da família –, não descartou nesta quarta-feira (21) a possibilidade de disputar "algum dia" a presidência dos Estados Unidos.

"Não sei, talvez algum dia, o chamado aconteça", respondeu Trump, de 47 anos, durante um fórum econômico em Doha, quando uma moderadora questionou se ele consideraria se candidatar à presidência após a saída de seu pai do governo.

Contudo, no momento, ele declarou que seu objetivo é aplicar no mundo dos negócios a vontade do governo Trump de combater "a ideologia 'woke' que tomou conta de tudo".



"Não se trata apenas do governo, também é uma questão do setor empresarial", afirmou.

O segundo mandato de Trump representa "a maior oportunidade para reiniciar os Estados Unidos, reiniciar as relações no mundo, criar prosperidade e crescimento para todos. E estou completamente comprometido com isso", acrescentou, ao final de uma sessão na qual insistiu que, antes de tudo, é um empresário.

Homem de negócios antes de seu pai chegar à presidência, ele assegurou que continuará sendo empresário "depois", como vice-presidente executivo da Trump Organization, a empresa da família que atua nos setores imobiliário, de turismo, hotelaria e campos de golfe.

Seu pai mantém com frequência a incerteza sobre a possibilidade de tentar um terceiro mandato, algo proibido pela Constituição estadunidense, o que gera críticas de seus opositores.

"Não sei, é algo a pensar", disse na semana passada, também no Catar, para militares americanos na base de Al Udeid.

A 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1947, estabelece que "ninguém poderá ser eleito mais de duas vezes para o cargo de presidente".

