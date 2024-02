Donald Trump pode perder R$ 1,8 bilhão em processo por fraude nos EUA; entenda

A- A+

Donald Trump pode ter de pagar multas caras e corre o risco de perder até 20% de sua fortuna total como resultado de um processo por fraude em Nova York. O ex-presidente dos Estados Unidos, junto com seus filhos, Eric e Donald Jr., é acusado de inflar artificialmente o valor de suas propriedades durante a década de 2010.



O valor definido para as multas foi de US$ 355 milhões, ou seja, R$ 1,8 bilhão. As denúncias indicam que, com os números falsificados, Trump possivelmente obteve condições mais favoráveis de seguradoras e bancos.

Com cerca de US$ 2.6 bilhões (Forbes), grande parte da fortuna de Trump é ligada ao setor imobiliário de Nova York, que tem se mostrado instável devido à disparada nas taxas de juros. Entretanto, o que antes funcionava como um atrativo de sucesso, agora apresenta desvalorização. Os condomínios com o nome Trump tiveram um desempenho menor que outros imóveis, de acordo com dados de vendas de duas empresas de rastreamento imobiliário e uma análise dos dados do economista da Universidade de Columbia Stijn Van Nieuwerburgh.

Dessa forma, em 'crise' e para lidar com os custos legais decorrentes de seus julgamentos, Trump pode considerar diversas opções estratégicas. Uma delas é a possibilidade de vender ativos de suas empresas como uma fonte de captação de fundos.

Outra alternativa seria o uso das doações de seus apoiadores como um recurso para cobrir as despesas legais. Conforme relatado pelo The New York Times, uma parte dos fundos arrecadados de dos apoiadores nos dois fundos — o 'Save America' e o 'Make America Great Again' — é designada para pagar sua defesa nos processos civis e criminais. Assim, Trump pode continuar a depender de sua extensa base de doadores para enfrentar os valores impostos.



Além disso, Trump tem outra alternativa para evitar o pagamento antecipado da multa imposta. Ele pode buscar obter um título de uma empresa de fiança, o que basicamente seria uma garantia de terceiros de que ele poderá arcar com o valor total da multa. Contudo, essa opção demandaria que ele desembolsasse cerca de 10% da dívida, sem a possibilidade de reembolso, e fornecesse garantias para isso, como uma de suas propriedades, conforme indicado pela BBC.

Ainda que a estratégia soe interessante, ela tem um 'porém'. Caso Trump decida utilizar suas propriedades como garantia, a empresa de títulos provavelmente exigiria que o valor do ativo fosse entre 125% e 150% do total da dívida, de acordo com o advogado Ryan Saba, em entrevista à ABC News.

Embora declarar falência possa parecer uma opção, não é viável para Trump. Ainda que seja uma possibilidade, o ex-presidente dos EUA poderia considerar a falência de uma de suas empresas como um plano de longo prazo para lidar com as dívidas decorrentes da decisão judicial.

Apesar disso, conforme observado pela ABC News, multas legais geralmente não podem ser eliminadas por meio de proteções tradicionais, como a falência. Portanto, essa alternativa não seria eficaz para resolver o problema das multas impostas a Trump.

Veja também

investigação Assange foi alvo de plano de assassinato da CIA, diz advogado