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declaração Donald Trump sugere que LeBron James pode ser 'racista': 'Só gosto de pessoas que gostam de mim' Fala ocorreu após presidente dos Estados Unidos ser perguntado a respeito da preferência entre o astro e outra lenda da NBA, o ex-jogador Michael Jordan

Durante coletiva com repórteres, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o astro da NBA LeBron James poderia ser “racista” e disse, na sequência, só gostar “de pessoas que gostam de mim”.



A fala ocorreu após Trump ser questionado sobre a decisão de LeBron de assinar com o Philadelphia 76ers e se ele achava que o jogador era melhor do que Michael Jordan.

— Bem, Michael Jordan é um cara que é meu amigo. Jogo golfe com ele. Ele é um cara legal — disse Trump, antes da fala polêmica: — Acho que LeBron é, talvez, ele seja racista, mas talvez ele não goste de Trump. Não sei, mas eu só gosto de pessoas que gostam de mim, então eu diria Michael Jordan, sem dúvida.

A declaração entra na lista de desavenças que os dois já tiveram anteriormente. Durante as eleições de 2016, LeBron James apoiou Hillary Clinton em sua candidatura contra Trump. Na época, ele escreveu: “Precisamos de um presidente que nos una e nos mantenha unidos”.

Após a vitória de Trump naquela eleição, os dois entraram em conflito mais diretamente por causa da decisão do presidente de revogar o convite da Casa Branca ao Golden State Warriors após a conquista do campeonato.

“Seu vagabundo”, publicou James nas redes sociais em setembro de 2017. “Ir à Casa Branca foi uma grande honra até você aparecer!

No ano seguinte, Trump atacou James, criticando uma entrevista que o astro da NBA havia concedido à CNN: “fez LeBron parecer inteligente, o que não é fácil”.

Durante a entrevista, James criticou Trump por seus ataques a atletas negros que optavam por se ajoelhar em protesto contra a injustiça racial durante o hino nacional.

James apoiou Joe Biden em 2020 e também Kamala Harris em sua candidatura contra Trump em 2024.

"Quando penso nos meus filhos, na minha família e em como eles vão crescer, a escolha é clara para mim", publicou o atleta no X, antes das eleições de 2024, junto com um vídeo que continha trechos de uma série de comentários ofensivos feitos por Trump.

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