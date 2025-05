A- A+

Recife Dono da loja atingida por incêndio no Centro do Recife lamenta perda do estabelecimento Lin Fei, de 53 anos, também demonstrou preocupação com tempo que ficará sem trabalhar

Após o incêndio da loja Lin Lin Festas na noite da última sexta-feira (16), no bairro de São José, área central do Recife, Lin Fei, o dono do estabelecimento, lamentou o ocorrido e demonstrou preocupação com a perda do espaço.

“Todo dia trabalho, toda minha vida é aqui [na loja]. Eu fiquei muito triste, porque eu não sei quanto tempo vou voltar a trabalhar. Tenho casa, família, filhos. Agora é só esperar o governo, alguma pessoa, empresa para fazer alguma coisa”, confessou.

Lin Fei, 53, proprietário da loja. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Lin também contou como soube do incêndio e agradeceu ao Corpo de Bombeiros e aos vizinhos por terem ajudado a controlar as chamas.

“A colega da segurança ligou para mim e falou que a loja pegou fogo. Corri para a loja, quase morri do coração. Eu agradeço muito ao bombeiro e às pessoas amigas e os vizinhos que jogaram água e ajudaram”, declarou.

Ele demonstrou alívio também do fogo não ter se espalhado para os prédios vizinhos e prejudicado outras pessoas.

“Eu perdi muito já, e eu não queria perder com o meu vizinho. Eu sofri muito já, eu não queria que esse vizinho sofresse também. Ele está bem, mas muito preocupado”, afirmou.



