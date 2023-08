A- A+

POLÍCIA Dono de armazém e filho são feridos por tiros após reagirem à tentativa de assalto em Olinda Crime aconteceu na tarde de quinta-feira (17), no bairro de Jardim Brasil 2

O dono de um armazém, localizado no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR) e o filho dele reagiram a uma tentativa de assalto, na tarde de quinta-feira (17). O caso foi registrado pela Polícia Militar de Pernambuco como tentativa de homicídio.

Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento em que dois homens entram no estabelecimento, localizado na avenida Frei Antônio Jaboatão, para tentar assaltá-lo. Um deles aparece indo em direção ao armazém no início do vídeo, enquanto o outro vira a esquina e se junta ao primeiro.

Os dois então invadem o local e anunciam o assalto. Um dos assaltantes está com uma arma e o outro aparece saindo do local com uma barra de ferro para tentar se defender da reação.

O dono do armazém cai no chão e o filho dele ainda chega a correr atrás dos assaltantes, que fogem. Não há informações sobre algo que tenha sido levado do armazém.

Os dois foram socorridos por populares antes da chegada do policiamento. As informações iniciais são de que eles passam bem.

"Viaturas do 1º Batalhão realizaram incursões na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento", disse a Polícia Militar, em nota enviada nesta sexta-feira (18).

