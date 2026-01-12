Seg, 12 de Janeiro

MUNDO

Dono de bar onde houve incêndio fatal na Suíça é preso preventivamente

Incêndio aconteceu durante as comemorações de Ano Novo e deixou 40 mortos

Pessoas se reúnem em torno de um memorial improvisado para prestar suas homenagens, depositando flores, velas e mensagens perto do bar Constellation em Crans-Montana em memória das vítimas do incêndio que devastou a SuíçaPessoas se reúnem em torno de um memorial improvisado para prestar suas homenagens, depositando flores, velas e mensagens perto do bar Constellation em Crans-Montana em memória das vítimas do incêndio que devastou a Suíça - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O coproprietário do bar suíço que pegou fogo durante as comemorações de Ano Novo e deixou 40 mortos teve sua prisão preventiva decretada por três meses, informou uma fonte próxima ao caso nesta segunda-feira (12).

Jacques Moretti foi preso após ele e sua esposa Jessica, coproprietários do bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans Montana, serem interrogados por promotores no cantão suíço de Valais, no sudoeste do país, na sexta-feira.

Um tribunal cantonal ordenou sua prisão preventiva por três meses nesta segunda-feira, disse a fonte à AFP.

O incêndio começou na madrugada do dia de Ano Novo, quando o bar estava lotado de pessoas comemorando, e deixou 40 mortos e 116 feridos, a maioria adolescentes.

Os Morettis são alvo de uma investigação criminal e enfrentam acusações de homicídio por negligência, lesões por negligência e incêndio provocado por negligência.

As conclusões iniciais sugerem que o incêndio foi causado por sinalizadores que incendiaram a espuma de isolamento acústico instalada no teto do porão do estabelecimento.

Também surgiram questionamentos sobre a presença e a acessibilidade dos extintores de incêndio, assim como sobre se as saídas de emergência do bar cumpriam com as normas vigentes.

