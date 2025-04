A- A+

TRAGÉDIA Dono de boate na República Dominicana se pronuncia após queda de teto que deixou 221 mortos Antonio Espaillat, proprietário da Jet Set, expressa pesar e coopera com autoridades na investigação do incidente

O proprietário da boate Jet Set, localizada em Santo Domingo, na República Dominicana, que sofreu um colapso no teto, resultando na morte de 221 pessoas nesta terça-feira, se posicionou nesta quarta-feira. Antonio Espaillat, que estava fora do país no momento do incidente, retornou para colaborar com as autoridades nas operações de resgate e na investigação das causas do desastre.

— Não há palavras suficientes para expressar a dor que este evento gera — declarou Espaillat em um vídeo publicado no Instagram.





Ele enfatizou que a equipe de gestão da boate está em comunicação constante com os oficiais responsáveis pelas operações de resgate. Além disso, agradeceu ao presidente Luis Abinader por visitar o local da tragédia, interpretando o gesto como uma clara demonstração de solidariedade.

Veja o vídeo:



O colapso ocorreu durante uma apresentação do renomado cantor de merengue Rubby Pérez, que está entre as vítimas. Outras personalidades, como o ex-jogador da MLB Octavio Dotel, o ex-jogador Tony Blanco e a governadora de Montecristi, Nelsy Cruz, também morreram no incidente.

O presidente Abinader declarou três dias de luto nacional em resposta à tragédia. As autoridades continuam as investigações para determinar as causas do colapso estrutural. Equipes de resgate da República Dominicana encerraram nesta quinta-feira a operação de busca por sobreviventes na boate Jet Set.

