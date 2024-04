Dono de cachorros que atacaram escritora no Rio é preso por maus-tratos

A- A+

Os donos dos três cachorros da raça pitbull que atacaram escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, já foram identificados pela polícia. Segundo o delegado titular da 124ª DP (Saquarema), André Luiz Salvador, o local onde os animais ficavam era insalubre e apertado. Um deles foi preso por maus-trato aos animais e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que os policiais encontraram uma motocicleta modificada no local.

A escritora foi atacada manhã desta sexta-feira, em Saquarema, na Região dos Lagos, quando fazia uma caminhada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, com ajuda de um helicóptero da corporação. A vítima, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES), segue grave, porém estável. Ela perdeu um braço e uma orelha e está no centro cirúrgico. O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais.

'Gritava por socorro'

Sandra Noleto, de 61 anos, vizinha de Roseane conta o desespero ao acordar com os gritos da escritora:

— Acordei com os gritos, a caseira daqui disse que era a vizinha. Quando corri, vi que era a Roseane. Um vizinho tentava jogar o carro na direção dos cachorros, porque ela gritava por socorro — relembra.

Segundo Sandra, era uma rotina de Roseana caminhar pela rua — uma avenida, na orla saquaremense — logo pela manhã, sempre por volta das 6h. Ela conta que o ataque aconteceu às 5h55. Os animais são criados em uma casa na mesma rua, mas Sandra não sabe dizer de onde vieram, nem quem é o dono.

— Vivem numa casa, da qual acho que o homem não é o proprietário. Não sabemos com que finalidade são criados os animais. Mas eles pareciam estar com fome, chegaram a comer um pedaço do braço dela — lamenta Sandra, que conclui:

— Esse não foi o primeiro ataque. Foi o primeiro dessa proporção. Mas o problema não é com os pitbulls, mas com a criação desses animais.

À polícia, o dono dos cachorros nega qualquer outro ataque e afirma que o contra Roseana foi o primeiro a acontecer.

O Quartel de Saquarema foi acionado às 6h13 para atender a ocorrência na Avenida Ministro Salgado Filho, segundo o Corpo de Bombeiros. O quadro da escritora foi classificado como vermelho, que significa ser grave.

Às 8h34, quando deu entrada na unidade de saúde, a escritora foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial. Ela foi levada com urgência para o centro cirúrgico.

Segundo o delegado titular da 124ª DP (Saquarema), André Luiz Salvador, foi requisitada a perícia do local. A polícia também está em contato com a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema para arrumar um abrigo para os três cachorros, assim como uma avaliação por um veterinário.

Lei esquecida

A maioria dos casos envolvendo pitbulls acontece por descumprimento da lei estadual 4.597, que proíbe a circulação de cães ferozes sem guia e enforcador apropriado. A norma, apesar de estar em vigor desde 2005, não é fiscalizada pelos órgãos competentes.

O texto também se aplica às raças fila, doberman e rottweiler. Esses animais, com os devidos acessórios de segurança, devem ser conduzidos por pessoas com mais de 18 anos quando estiverem nas ruas, praças, jardins e outros locais públicos. Os proprietários ou condutores são “os responsáveis pelos danos que venham a ser causados pelo animal sob sua guarda, ficando sujeitos às sanções penais e legais existentes”.

O deputado estadual Carlos Minc (PSB/RJ), autor da lei, divulgou um comunicado em que pede "exige a punição do dono dos cachorros e medidas preventivas da Prefeitura de Saquarema, para se evitar novos ataques". Entre as determinações está a obrigatoriedade do animal ser conduzido pela guias com enforcador e focinheira apropriados para cada raça e proibir a circulação em praias e locais públicos de grande circulação.

“É claro que a gente defende a posse responsável, contra maus-tratos: a culpa não é do cão, é do dono! Então, o dono tem que ser responsabilizado”, disse Minc por meio de nota divulgada.

O deputado entrará em contato com o governo estadual e as prefeituras para ampliar a divulgação da lei e pedir para serem realizados os treinamentos da Polícia Militar e das Guardas Municipais para exigência de coleira, focinheira e certificados e punição de tutores por descumprimento.

Quem é Roseana Murray?

Roseana ganhou, ao lado do ilustrador Roger Melo, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil pelo livro “Jardins”, em 2002. A obra traz quinze pequenos poemas que representam os mais diversos jardins.

MP Eleitoral dá parecer favorável à cassação da chapa de Cláudio Castro e Pampolha em ação sobre contratações no Ceperj

A escritora, moradora de Saquarema, é ativa nas redes sociais, onde mostra um pouco de sua rotina no dia a dia. Em seu perfil publica fotos e imagens, normalmente acompanhada de uma pequena poesia. Também é possível encontrar registros de família, acompanhados por histórias vividas. Em seu perfil no Facebook, mostra que já perdeu a conta de sua produção literária. “Poeta. Autora de aproximadamente 100 livros, um pouco mais ou um pouco menos”, resume.

Na última terça-feira, publicou em seu perfil fotos de uma atividade ao lado de alunos da 5ª série da Escola Municipal Anizia Rosa para o encontro chamado “Café, Pão e Texto”, acompanhado por professoras e monitoras. Num café da manhã, os estudantes acompanharam a contação de histórias e a proclamação de poemas. Roseana narrou no post momentos desse encontro. “Ninguém se sentou no tapete com as almofadas, e eu perguntei: “Ninguém gosta de tapete voador?” E quase todos voaram pro tapete. A mesa do Café estava posta, mas perguntei se antes não queriam correr pelo jardim. Em um segundo voaram todos para o jardim”, escreveu em trecho da publicação.

Veja também

internacional Navio de guerra americano intercepta narcossubmarino com 2,3 toneladas de cocaína, na Guiana