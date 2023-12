Dono de casa nos EUA que explodiu durante busca policial é dado como morto; veja como ficou o local

Um homem identificado como dono de uma casa que explodiu, no subúrbio de Washington DC, nos Estados Unidos, durante o cumprimento de um mandado de busca policial, foi considerado morto. As autoridades locais afirmaram que James Yoo, de 56 anos, era o único ocupante nos dois andares da residência, que virou uma bola de fogo e se desfez em pedaços com a detonação.

A informação foi confirmada pela rede americana CNN. A casa explodiu no momento em que agentes da polícia se preparavam para acessá-la para executar um mandado de busca no local. Pouco antes, a polícia disse que alguém de dentro da casa, em Arlington, disparou enquanto os agentes tentavam entrar, segundo a BBC.

Médicos legistas analisam restos mortais encontrados nos destroços. A suspeita é que sejam de James Yoo, conhecido das autoridades por entrar, nos anos anteriores, com uma série de ações judiciais e alegar conspirações, perseguições e ameaças gerais, sem apresentar provas.

Cerca de 10 a 12 casas nas redondezas foram afetadas pela explosão, diz a CNN. A polícia ainda apura o que causou a detonação. De acordo com os bombeiros, o fornecimento de gás para a residência havia sido cortado.

Here’s a look at the charred remains of the Arlington house explosion. Police are keeping a wide perimeter… about 1.5 - 2 blocks or so around the scene. @WTOP pic.twitter.com/BNDZnyM2cL