ESTADOS UNIDOS Dono de helicóptero sugere que colisão com pássaro ou falha em pás possa ter causado acidente Michael Roth afirma estar 'arrasado' com acidente, cujas circunstâncias são investigadas; vídeo mostra que aeronave despencou despedaçada no rio Hudson

O dono do helicóptero que caiu no rio Hudson na quinta-feira, num acidente que deixou o piloto e cinco pessoas da mesma família mortas, afirmou estar "arrasado" com a tragédia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a aeronave despencou girando, já despedaçada, sem as pás nem a cauda. Em entrevista ao New York Post, Michael Roth, CEO da New York Helicopter Tours, disse ter poucas informações até o momento sobre o que pode ter derrubado o helicóptero, mas levantou suspeitas sobre um possível choque com pássaro ou falha grave nas pás do rotor.

— É devastador. Sou pai e avô, e ter filhos lá me deixa arrasado. Estou absolutamente arrasado — disse Michael Roth, ao jornal americano. — A única coisa que sei, assistindo a um vídeo da queda do helicóptero, é que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero. A única coisa que eu poderia imaginar, não tenho a mínima ideia, é que houve uma colisão com pássaros ou que as pás do rotor principal falharam.





Na entrevista, Roth destacou nunca ter visto algo parecido em 30 anos de experiência no ramo.

— Isso é horrível — destacou. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: são máquinas, e elas quebram.

Seis pessoas, incluindo um alto executivo da Siemens e sua família, morreram no acidente. Fotos que circulam nas redes sociais mostram que Agustín Escobar, CEO de uma unidade da empresa global de tecnologia Siemens, sua mulher e seus dois filhos posaram para fotos antes de embarcar no helicóptero.

Duas das vítimas chegaram a ser levadas ao hospital, mas posteriormente não resistiram aos ferimentos. Todas as seis vítimas — incluindo três crianças — foram resgatadas da água, informou o prefeito de Nova York, Eric Adams, após descrever o acidente como "um acidente trágico e de partir o coração".

Policiais de Nova York e de Nova Jersey, que fica no lado oposto do rio em relação a Manhattan, compareceram ao local, juntamente com veículos dos bombeiros.

O canal NBC4 informou que o seu próprio helicóptero não conseguiu decolar devido às condições climáticas. O tempo em Nova York na quinta-feira registrou rajadas de vento sob densas nuvens.

Uma testemunha disse à AFP que parecia que a pá do rotor do helicóptero "se estilhaçou no céu".

— E depois que se estilhaçou, vimos o helicóptero simplesmente espiralar... E então ele simplesmente caiu na água — disse a estilista Belle Angel.

A Administração Federal de Aviação (FAA) afirmou em um comunicado que se tratava de um helicóptero Bell 206.

"A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NHSB) investigarão", acrescentou.

