POLÍCIA Dono de restaurantes é baleado em tentativa de assalto na Zona Norte do Recife Vítima foi o empresário Daniel Dantas, 45 anos, proprietário de restaurantes e estabelecimentos do ramo gastronômico

O empresário Daniel Dantas, 45 anos, proprietário de restaurantes e estabelecimentos do ramo gastronômico, foi baleado na tarde desse domingo (14) durante uma tentativa de assalto na Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial no bairro de Casa Forte. Ele foi atingido por dois tiros na tentativa de assalto.

Daniel recebeu atendimento emergencial de um médico que estava no estabelecimento como cliente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) que transitava pela área também prestou socorros.

"Devido à gravidade das lesões, o médico optou por conduzir a vítima imediatamente a uma unidade hospitalar para atendimento especializado", explicou a PMPE.

O Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, confirmou a internação da vítima. Não é possível, no entanto, passar informações sobre o estado de saúde de Daniel até que a família autorize.

A investigação fica a cargo da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que informou, por meio de nota, que "instaurou inquérito policial para apurar a tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte)".

"As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", completou a corporação.

Daniel Dantas é muito conhecido no meio gastronômico da cidade. Ele é proprietário de estabelecimentos como o Buffet La Place, Mercearia Bar e Restaurante e La Place-Coquetelaria.

Até a publicação dessa matéria, nenhum dos estabelecimentos havia se manifestado oficialmente sobre o caso.

