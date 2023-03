A- A+

O proprietário e um funcionário do Supermercado João de Joia, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, foram presos em flagrante após técnicos da distribuidora constatarem fraude no fornecimento de energia da unidade consumidora. O prédio estava utilizando um medidor de energia que não possuía registro na empresa.

A análise técnica realizada no local identificou que o medidor que estava contabilizando o consumo do supermercado não estava cadastrado no sistema da distribuidora. A irregularidade foi removida, e o estabelecimento ficou sem o fornecimento elétrico.

Os dois foram ouvidos pelo delegado, pagaram fiança de R$ 5 mil (cada) e foram liberados.

A prisão foi fruto de uma ação conjunta da Neoenergia Pernambuco e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

"Essas ações demonstram que quem pratica o furto de energia é devidamente penalizado pelo ato ilícito praticado. O apoio da força policial vem sendo importante para que o crime não fique impune. Continuaremos com a parceria de maneira perene, visando o bem-estar da população", destacou Ícaro Bezerra, supervisor de Recuperação de Energia da Neoenergia Pernambuco.

A Neoenergia Pernambuco reforça que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves. Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, sem a necessidade de identificação.

Denúncia

Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Pernambuco reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas de forma anônima pelas Centrais de Relacionamento ou direto nos sites das distribuidoras, na parte de Canais de Atendimento > Denúncia de Irregularidade.

