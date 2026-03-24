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LEONID RADVINSKY Dono do OnlyFans morreu dias antes de anúncio oficial, diz site Bilionário Leonid Radvinsky faleceu aos 43 anos após câncer; empresa divulgou morte apenas posteriormente

O bilionário Leonid Radvinsky, proprietário do OnlyFans, morreu dias antes de a notícia ser divulgada publicamente pela empresa, segundo relato de uma pessoa próxima ao New York Post. A morte, confirmada oficialmente nessa segunda-feira (23), ocorreu após uma longa batalha contra o câncer, aos 43 anos.

De acordo com Andy Bachman, CEO da Creators Inc, que era próximo do empresário, o falecimento não foi repentino e já era esperado internamente, o que permitiu à companhia se preparar para a transição. A divulgação tardia não teria impactado as operações da plataforma.

"Pessoas próximas sabiam que [Radvinsky] vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo e, embora sua morte seja trágica, ele deixou para trás uma empresa totalmente preparada e resiliente. Sua morte não foi repentina, então houve muita preparação", disse o empresário ao New York Post.

Segundo a publicação do site, Radvinsky morreu em 20 de março, enquanto o anúncio oficial só foi feito três dias depois. O comunicado divulgado no site do OnlyFans diz que ele “faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, destacando o pedido de privacidade da família.

Empresário ucraniano-americano, Radvinsky era conhecido por seu perfil discreto e raras aparições públicas. Ele adquiriu, em 2018, a empresa controladora da plataforma, transformando o OnlyFans em um dos principais modelos de monetização direta de conteúdo digital, com forte presença de material adulto.

Sob sua gestão, a empresa se consolidou como um fenômeno global e gerou bilhões em receita, ao permitir que criadores ficassem com a maior parte dos ganhos por assinaturas. Reservado, o executivo acumulou fortuna bilionária e manteve distância dos holofotes mesmo à frente de uma das plataformas mais lucrativas da economia digital recente. Sua morte marca o fim de uma era para o OnlyFans, que agora segue com estrutura previamente preparada para continuidade das operações.

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