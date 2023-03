Donos de imóveis no Recife denunciam golpista

A- A+

Muitos são os casos de estelionatários que conseguem morar por anos em apartamentos ou casas disponíveis para aluguel sem pagar o acordado em contrato. Os golpes acabam gerando grandes prejuízos aos proprietários dos imóveis, que chegam a ficar meses, até mesmo anos sem receber os valores da locação, e ainda assim têm que arcar com quotas condominiais e IPTU. À Folha de Pernambuco, denúncias foram feitas sobre Rivaldo de Oliveira Simão, que tem feito vítimas em bairros de classe média alta.

Nenhum valor foi pago

Com um imóvel no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, alugado ao estelionatário há cinco meses, um médico que preferiu não ser identificado afirma estar sofrendo com os constantes golpes aplicados pelo inquilino. Desde a assinatura do contrato, a vítima diz não ter recebido nenhum valor que faça referência ao aluguel mensal de R$ 5 mil. Além disso, Rivaldo também não vem pagando o condomínio no mesmo recorte de tempo.

“É lamentável a lentidão da Justiça, onde um golpista pode viver dando golpes de uma maneira permanente, constante, e siga livre por aí. Ele se prevalece disso. Ele foi indiciado porque morou em outro apartamento por vários meses, saiu devendo sem pagar nada. E agora, a mesma coisa está acontecendo comigo”, disse em tom de revolta.

Há aproximadamente 15 dias, dono do imóvel e Rivaldo teriam chegado a um acordo via Justiça para que o inquilino deixasse o local. Contudo, o proprietário do apartamento salientou que o pacto não foi cumprido até a publicação desta matéria.

Mulher também foi vítima

À reportagem, uma mulher também afirmou ter sido vítima de Rivaldo. Ela detalhou que o golpista mostrou interesse no apartamento localizado em Casa Forte através de um site de compra e venda. No imóvel, ele ficou instalado entre fevereiro e outubro do ano passado. No meio do período, porém, a moça que não quis ter o nome revelado enfatiza que acionou a Justiça, sem sucesso com o caso até o momento.

“Contratamos um advogado, onde foi preparada uma ação de despejo que ainda corre na Justiça. Para tirar ele do apartamento foi difícil. Pedimos desligamento de energia, a companhia cortou, mas, em seguida, ele fez de forma clandestina. Chegou a ficar um bom tempo morando lá sem energia. A partir daí, passamos a pesquisar e descobrimos que ele falsificou o contrato, até mesmo o selo de cartório", relembrou.

Ainda segundo apurações, Rivaldo faria parte de uma quadrilha paraibana que pratica esses tipos de golpes. O grande objetivo é se passar por morador da residência, buscar vendê-la de forma clandestina e fugir com o dinheiro da 'entrada' cobrada à uma suposta nova vítima. Em Boa Viagem, inclusive, ele chegou a aplicar a artimanha. Mas o verdadeiro dono do apartamento conseguiu recuperar o imóvel via Justiça.

