mundo Doomsday clock 2024: relógio do Juízo Final vai revelar o quão perto está o fim do mundo Cientistas vão atualizar a hora nesta terça-feira (23), de acordo com quantos segundos a humanidade está da meia-noite, que representa o fim dos tempos

O Doomsday clock, o Relógio do Juízo Final será atualizado nesta terça-feira (23). Responsáveis pelo cálculo, o Boletim dos Cientistas Atômicos, responsáveis pela, pelevam em consideração os atuais acontecimentos globais, como ameaças de guerra, armas nucleares e crise climática, assim como algumas preocupações mais recentes, como a inteligência artificial.

Atualmente, o Doomsday aponta que a humanidade está a 90 segundos da meia-noite, horário que representa o fim dos tempos. Isso é o mais próximo que os ponteiros já estiveram do topo do relógio. A marcação foi registrada no ano passado, quando a hora avançou 10 segundos.

À época, o que fez com que o relógio chegasse a esse ponto foi, especialmente, o início da guerra Rússia-Ucrânia, bem como da expansão do armamento nuclear na China e na Coreia do Norte. A nova atualização acontece ao meio-dia, horário de Brasília, com transmissão ao vivo de Washington, nos EUA.

O relógio vai avançar de novo?

Em 2024, a guerra Ucrânia-Rússia continua. Teve início o conflito em Gaza, que ameaça espalhar-se por outras regiões do Oriente Médio. Os perigos com a inteligência artificial e a crise climática permanecem e se agravam. Há muitas razões para pensar que o relógio permanecerá pelo menos onde está agora, em 90 segundos, se não avançar.

Que horas são?

Estamos a 90 segundos da meia-noite – o mais próximo que já estivemos da catástrofe. Os cientistas afirmam que o horário representa um “momento de perigo sem precedentes”.

Quando foi alterado em 10 segundos, no ano passado, o Boletim disse que foi “em grande parte (embora não exclusivamente) por causa dos perigos crescentes da guerra na Ucrânia”. Embora apontasse para outras preocupações, era principalmente resultado do perigo de escalada e do uso de armas nucleares.

O que é o Doomsday Clock, o Relógio do Juízo Final?

O Boletim dos Cientistas Atômicos, que organiza o relógio, descreve-o como “muitas coisas ao mesmo tempo: é uma metáfora, é um logotipo, é uma marca e é um dos símbolos mais reconhecidos nos últimos 100 anos”. Em suma, porém, é um símbolo do perigo que corre a humanidade.

